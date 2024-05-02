شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد صبحي حارس الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، صحة تفاوض الأهلي مع محمد صبحي حارس الزمالك لضمه لصفوف الفريق.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “معلومة خاطئة وحتى لو انتقل الشناوي فالأهلي غني بحراس مرمى مع مصطفى شوبير”.

و أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة على هامش المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب النادي.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع للحارس من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.