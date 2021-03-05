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فن

محمد منير يطرح أغنيته الجديدة زوق

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:23 م
محمد منير
محمد منير
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آيه عاطف
طرح الفنان محمد منير، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "زوق" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "زوق نجوم قلبك .. أرسم حبيب شبهك .. وانسي عتابك يوم .. الحزن ليه واخدك .. البحر مش بحرك .. غير شطوط حلمك .. ".بطل في وهم تعوم

الفرح كان عندك .. لكن بشوف عندك .. عاتب ومش طبعك .. ترمي عليا اللوم".

اغنية "زوق" كلمات : مجدى نجيب، الحان : وجيه عزيز، توزيع موسيقي : رومان بونكا، جيتارات : رومان بونكا، ميكساج / ماستر : أسامة الهندي، تم التسجيل في استوديو فنون - مهندس : خالد محسب، إداره الانتاج : محمد زكي، إنتاج وتوزيع :  شركة قنوات.

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