إيناس جوهر تكشف سر رفضها المشاركة في مسلسل المتزوجون

حلت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، ضيفة علي الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن بداية حياتها المهنية.





وقالت جوهر، إنها تجيد التقليد وكانت تقلد دوما طريقة الفنانة صباح، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بالتمثيل داخل الراديو من خلال تجسيد أدوار كل من يتغيب في يومه عن العمل الإذاعي تجسد طريقتها حتى لا تشعر المستمع بتغيبه.





وتابعت: "غنيت بطريقة "الأراجوز" في أغنية "عيد ميلاد سعيد يا نسمة" عندما لم يجد عمار الشريعي شخصًا مناسبًا لهذه الأغنية، ولم يلحظ أحد أنه صوت امرأة لأني تمكنت من أدائه".





وأشارت إلى أنها رفضت العمل بمسلسل "المتزوجون" لأنها كانت مذيعة نشرة في هذا التوقيت ولم تكن تجد نفسها في التمثيل.