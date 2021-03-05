الكنيسة الأرثوذكسية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق تحمل جرعة إيجابية كبيرة.. فيديو

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الجديد، إن المجمع المقدس للكنيسة القبطية انعقد بعد عام ونصف من الإغلاق، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في مركز لوجوس البابوى بدير القديس الانبا بيشوى في وادى النطرون.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة بابا الفاتيكان للعراق تحمل رسالة إيجابية كبيرة، معقبا: "وجود قداسة البابا فرانسيس في أي مكان يحمل رسالة إيجيابية مشجعة".





وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الجديد،: "العراق سوف تأخذ من خلال هذه الزيارة جرعة إيجابية كبيرة وسوف يكون لها تأثير إيجابي وفعال في دعم المجتمع العراقي خلال الفترة المقبلة".





وأشار المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الجديد،: "قداسة البابا فرانسيس رمز ديني كبير، وتربطه بقداسة البابا تواضروس علاقة طبية وبينهم تواصل دائم".