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الرئيس السيسي: خطط استراتيجية متكاملة لتلبية مصالح مصر والسودان

السبت 06/مارس/2021 - 02:59 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر والسودان تباحثا عددًا من القضايا المطروحة إقليميًا ودوليًا، وذلك في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيًا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والأفريقية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته في مؤتمر صحفي بينه ونظيره السوداني، أنه تم تناول أيضا المستجدات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، أحد الملفات التي تمس المصالح الحيوية لمصر والسودان؛ لكونهما دولتي مصب في حوض النيل، وسيتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم.


وأوضح أنه تم الاتفاق على الاستمرار في التنسيق الوثيق بين البلدين للتشاور بخصوص ملف سد النهضة، منوها بأنه تم الاتفاق على العودة إلى مفاوضات جادة، وفعالة بهدف التوصل إلى أقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل؛ ليكون اتفاقا عادلا وملزما قانونيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن وضع الخطط الاستراتيجية المتكاملة يلبي مصلحة الشعبين الشقيقين لكل من مصر والسودان.

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