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فن

وفاة سوسن ربيع بـ كورونا.. تفاصيل آخر رسالة وجهتها لابنها قبل الرحيل

السبت 06/مارس/2021 - 03:54 م
مسرحية أنها حقا عائلة
مسرحية أنها حقا عائلة محترمة
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أحمد إبراهيم
أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، رحيل الفنانة سوسن ربيع بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ووجهت الفنانة الراحلة سوسن ربيع، رسالة إلى ابنها، فى آخر كلمة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، تبارك له على خطوبته.  

وقالت سوسن ربيع، لـ ابنها "ابني حبيبي ونور عيني مبروك وربنا يسعدك بنصك الحلو القمراية شذى ربنا يسعدكم". 

واعتزلت سوسن ربيع التمثيل منذ أكثر من 15 عاما بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية. 

وشاركت في المسلسل التلفزيوني فواير المناسبات (1988) وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز حياتي الذي أحبه الملايين من الناس. 

وشاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس ومتزوجة ولديها من الأبناء محمد خريج كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون ومنة الله طالبة بكلية الإعلام.

وفاة سوسن ربيع بـ كورونا.. تفاصيل آخر رسالة وجهتها لابنها قبل الرحيل
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وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

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