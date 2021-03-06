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الرئيس السيسي: نرفض أي نهج أحادي للسيطرة على النيل الأزرق

السبت 06/مارس/2021 - 03:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كلا من مصر والسودان تتباحثان عن عدد من القضايا المطروحة إقليميا ودوليا، وذلك في إطار الارتباط الوثيق بالأمن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والأفريقية.


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره السوداني، أنه تم أيضا تناول المستجدات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وهو واحد من الملفات التي تمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان لكونهما دولتي مصب في حوض النيل، واللتين بدورهما ستتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم، وأن مصر ترفض أي تدخل أحادي للسيطرة على النيل الأزرق.


وأوضح أنه تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق بين البلدين للتشاور بخصوص ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل لأقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، ليكون اتفاقا عادلا وملزما قانونا بشان ملء وتشغيل سد النهضة.

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