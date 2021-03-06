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أخبار العالم

الإمارات: تقديم 30.544 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية

السبت 06/مارس/2021 - 03:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تقديم 30,544 جرعة من لقاح " كوفيد 19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,265,860 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 63.35 جرعة لكل 100 شخص.


كان ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد19".


وكانت الوزارة أعلنت تخصيص جميع مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.


وقالت الوزارة في هذا الصدد إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.


وأوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الآخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.


وناشدت الوزارة أهالي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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