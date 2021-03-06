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حوادث

الأمن يكشف حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 06/مارس/2021 - 03:41 م
فتاة
فتاة
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمنًا إعتداء محصل وسائق أحد أتوبيسات النقل العام ، على إحدى السيدات "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالسب والشتم.

 قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية باستدعاء المذكورين وتبين أنهم (سائق بهيئة النقل العام ، محصل بذات الهيئة – مقيمين بالإسكندرية) وبسؤالهما قررا بأنهما أثناء السير بالأتوبيس المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، قامت إحدى الفتيات بإستقلال الأتوبيس ورفضت دفع الأجرة المقررة فقامت بالنزول فى نهاية الخط مع باقى الركاب ، وقامت بإلقاء "حجر" تجاه الأتوبيس، مما أدى لحدوث كسر بأحد نوافذ الأتوبيس الزجاجية ، ولعلمهما كونها من ذوى الاحتياجات الخاصة لم يقوما بتحرير محضر بالواقعة ، وعقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة ، قاما بالبحث عنها والتصالح معها. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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