الأمن يكشف حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمنًا إعتداء محصل وسائق أحد أتوبيسات النقل العام ، على إحدى السيدات "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالسب والشتم.





قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية باستدعاء المذكورين وتبين أنهم (سائق بهيئة النقل العام ، محصل بذات الهيئة – مقيمين بالإسكندرية) وبسؤالهما قررا بأنهما أثناء السير بالأتوبيس المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، قامت إحدى الفتيات بإستقلال الأتوبيس ورفضت دفع الأجرة المقررة فقامت بالنزول فى نهاية الخط مع باقى الركاب ، وقامت بإلقاء "حجر" تجاه الأتوبيس، مما أدى لحدوث كسر بأحد نوافذ الأتوبيس الزجاجية ، ولعلمهما كونها من ذوى الاحتياجات الخاصة لم يقوما بتحرير محضر بالواقعة ، وعقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة ، قاما بالبحث عنها والتصالح معها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



