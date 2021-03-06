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أخبار العالم

سوريا تدين العقوبات الغربية على روسيا: إجراءات قسرية غير مشروعة

السبت 06/مارس/2021 - 04:18 م
علم سوريا
علم سوريا
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قسم الخارجي
أدانت سوريا بشدة "الإجراءات القسرية اللامشروعة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا" وجددت تضامنها معها في مواجهة "الصلف ونهج الهيمنة اللذين يحكمان السياسة الأمريكية وأدواتها".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الإجراءات القسرية الأحادية اللامشروعة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الروسي والتي تتناقض من حيث المبدأ مع القانون الدولي وتشكل انتهاكًا سافرًا للشؤون الداخلية الروسية.

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددًا أن الضغوط التي يمارسها الغرب عبر هذه الإجراءات في محاولاته المستمرة لفرض سياساته على الدول الأخرى مآلها الفشل ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وإشاعة أجواء عدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وتابع المصدر أن الجمهورية العربية السورية التي يعاني شعبها من الإرهاب الاقتصادي نتيجة الإجراءات الأحادية اللامشروعة تجدد تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة في مواجهة الصلف ونهج الهيمنة اللذين يحكمان السياسة الأمريكية وأدواتها كما تدعو إلى الرفع الفوري لمثل هذه الإجراءات اللاشرعية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي حفاظًا على السلم والاستقرار في العالم.
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