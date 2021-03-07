بعد زيارة السيسي الرسمية لجمهورية السودان .. برلمانيون يؤكدون تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين .. وعضو باللجنة الاقتصادية: الأمن القومي السوداني جزء من نظيره المصري

- برلماني: زيارة الرئيس للخرطوم تستهدف إعادة تنسيق المواقف ودعم العمل المشترك

- سياحة البرلمان : الزيارة تأتى ترسيخًا للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

- وكيل لجنة الطاقة: مصر ساعدت السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب









توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان، وذلك لتطوير العلاقات المصرية السودانية، وهذا يشكل طفرة اقتصادية للسودان واستقرارا لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استقرار البلاد وله أهمية كبيرة.









واحتل الصدارة فى المباحثات المصرية السودانية "سد أثيوبيا" ، ومن أهم المشروعات المشتركة بناء الطريق الساحلي، الذي يؤثر على الحركة التجارية بين البلدين، ولأن التعاون العسكري بين الدول يشكل مصدر قوة كبيرة.









من جهتهم أجمع البرلمانيون على أن هذه الزيارة هامة جدا للطرفين ولتوطيد العلاقات المصرية السودانية ورفع من شأن الخرطوم اقتصاديا وسياسيًا.





أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إعلان مصر دعمها للمقترح السوداني، بتشكيل لجنة رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في مشكلة سد النهضة يؤكد إصرارها التام على الحل السلمي وعبر المفاوضات لقضية السد.









وقال الجبلاوي في تصريحات له اليوم، إن تأكيد مصر لذلك، يأتي في إطار تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل، لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث.









وأضاف وكيل لجنة الطاقة ان الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي للسودان، لها اهمية استراتيجية كبيرة وللزيارة وتوقيتها الذي توقف الجميع امامه.









وأشار الجبلاوي الى أن الرئيس السيسي استطاع تعزيز العلاقات المصرية السودانية، خلال الفترة الأخيرة، كما قامت مصر بمساعدة السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.









وشدد عضو مجلس النواب أن مصر تعتبر الأمن القومي السوداني جزء من الأمن القومي المصري لذلك جاءت مناقشة الرئيس السيسي كذلك للتطورات على الحدود السودانية الإثيوبية خلال زيارته الجارية للسودان.









وقال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان الشقيق تؤكد دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين أبناء القارة الأفريقية.









وأضاف "زكي" في بيان له ، اليوم السبت، أن هذه الزيارة شهدت مناقشة الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ، إلي جانب تعزيز سُبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.









وأكد عضو مجلس النواب، أهمية هذه الزيارة لتعزيز الأمن القومي المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة بما يحقق المنفعة للبلدين خاصةً أنها الزيارة الأولي من نوعها عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة مما خلق أوضاعًا جديدة مختلفة، وروحًا إيجابية في السودان.

وأشار "زكي" إلي أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى للقضية الأفريقية منذ توليه قيادة البلاد مما يؤكد حرصه علي تعزيز التعاون المشترك وتحقيق أمن واستقرار جنوب السودان ومنطقة القرن الأفريقي.









أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان في هذا التوقيت هامة للغاية وتعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي ، لدعم السودان خلال المرحلة الحالية التى تمر بها ، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من أخطار مشتركة واضطرابات في الوقت الحالي.









وفى تعقيبها على الزيارة ، قالت " النائبة نورا على في بيان لها " أن هذه الزيارة تأتى ترسيخًا للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتضامن المصري في ضوء الأبعاد الأمنية والاستراتيجية والعسكرية والحرص على التنسيق المشترك بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما أنها تؤكد مدى الإرادة السياسية القوية لدفع العلاقات الثنائية ووقوف البلدين معًا ، حيث أن مصر والسودان تربطهما علاقات استثنائية بحكم "التاريخ والجغرافيا"، فالسودان يمثل العمق الإستراتيجي الجنوبي لمصر، كما أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن السودان، والمصير المشترك والروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.









وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أنه من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة بحث عدد من القضايا الهامة على رأسها قضية سد النهضة فى الوقت الذى عزمت فيه أثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مسبق مما يعد تهديدًا مباشرًا لمصر والسودان ، بالإضافة لبحث تطورات الأوضاع على الحدود السودانية ، وكذلك سوف تشهد الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية الهامة مع قادة البلدين لمناقشة الملفات الهامة في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.









ونوهت النائبة نورا على ، إلى المشروعات الخدمية المشتركة بين البلدين الشقيقين ، منها مشروع الربط الكهربائي ، و مشروع إنشاء مزارع أفريقية سودانية ، ومشروعات الربط البحري والبري ، والسكة الحديد، بالإضافة للمشروعات المصرية الزراعية التى يتم إنشاؤها فى السودان والتى من أهمها إنشاء مزرعة انتاج نباتى ومزرعة انتاج حيوانى فى السودان ، وغيرها من المشروعات الأخرى بين البلدين.









ومن جانبه أكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، إلى السودان، والتى تأتى فى وقت غاية للأهمية والضرورة، وتعد الأولى منذ سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير.





وأضاف "مهنى"، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم علاقات قوية منذ قديم الأزل، وهى تأتى للتنسيق الدبلوماسي الثنائي بين الطرفين فى ظل التعنت من قبل إثيوبيا بشأن قضية سد النهضة، خصوصا فى وقت التحديات والمخاطر التى تمر بها المنطقة.









وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن البلدين لهما وضع استراتيجي خاص فالزيارة تعيد العلاقات لطبيعتها، بالإضافة إلى أن المباحثات ستتطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة فى كافة المجالات، ومناقشة المشروعات التنموية والبنية التحتية بين البلدين.









وقال "مهني"، إن مصر لها موقف ثابت نحو قضية سد النهضة فيما يخص ملئ وتشغيله، بما يراعى عدم الإضرار بدولتى المصب.









كما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان تحمل الكثير من الدلالات المهمة في مختلف القضايا المشتركة ومجالات التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين.









وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة المصرية،خاصة مع أشقائنا في السودان، لافتا أن التعاون والتنسيق المستمر مع الخرطوم خاصة فيما يتعلق بملف "سد النهضة" الإثيوبي يعد رسالة واضحة للجميع بأن القاهرة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها القومي وعن حقوق بلادها في مياه نهر النيل ، مع تفهمها لعملية التنمية للدول الشقيقة .









ولفت الجندى، أن رؤساء أفريقيا والعالم أجمع يقدرون الجهود المبذولة التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية تجاه القارة السمراء من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار للجميع ولكي تنعم المجتمعات الإفريقية بحياة كريمة.









وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر قدمت العديد من المساعدات للشعب السوداني الشقيق خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد نجاح التجربة المصرية في مواجهة الجائحة، مشددًا، على أن العلاقات العسكرية بين البلدين سيكون لها أهمية كبيرة خلال الزيارة خاصة في أعقاب توقيع اتفاقية عسكرية مشتركة بين الجانبين.









وطالب الجندى، بسرعة إنهاء كافة أعمال الربط الكهربائي مع السودان وزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم في النهاية دفع وتكامل الاقتصاد بين البلدين إلي الأمام .









وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، على دعم جهود السودان وشعبه، في إدارة المرحلة الحالية، وسعيه في المضي نحو المستقبل .









وقال الرئيس السيسي، إن مصر والسودان تباحثا حول عدد من القضايا المطروحة اقليميا ودوليا، وذلك في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والافريقية.









وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات بين البلدين هي حصيلة جهد يهدف في مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسى بين البلدين، وإلى تنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الربط الكهربائى والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافى.







