المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أية استفسارات بشأنها على الفور للتغلب على أية معوقات قد تطرأ في أسرع وقت ممكن.

وذكرت منطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال تفقد أبوخزيمة سير امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لصفوف النقل للمرحلة الثانوية ومعاهد القراءات، يرافقه مدير الامتحانات والقائم بعمل مدير التعليم الثانوي إسماعيل العوامي، حيث زار لجان معاهد إدارة وسط التعليمية الأزهرية، متابعًا سير العمل بلجان معهد فتيات محمد رجب الإعدادي الثانوي، ومعهد فتيات القراءات، ومعهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي.



وأكد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على توفير الجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات، والالتزام بلائحة وتعليمات الامتحانات.

يُذكر أن امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها ومعاهد القراءات انطلقت أمس السبت، وأدى طلاب القسم العلمي بالصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، وامتحن طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه، والتاريخ، بحسب ما جاء بجدول الامتحانات الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، فيما يمتحن طلاب الصفين الأول والثاني علمي وأدبي اليوم في مادتي النحو والتوحيد.