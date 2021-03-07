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رياضة

بعد رسالة موسيماني.. عمرو جمال: أركز على العودة للأهلي

الأحد 07/مارس/2021 - 03:56 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو جمال نجم فريق الأهلي المعار لـ طلائع الجيش أن جميع اللاعبين غاضبون من التعادل مع إنبي في بطولة الدوري المصري، مؤكدا  ان الفريق يعاني من  سوء توفيق.


وقال عمرو جمال خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا نرضى عن التعادل مع إنبي، نواجه سوء توفيق، وأرى أننا قدمنا مجهودا كبيرا".

وأكمل: "سنواجه الأهلي في السوبر المحلي ولا نستحق أن يكون هذا مردودنا ونتائجنا.. نواجه سوء توفيق".

وعن مباراتهم الماضية مع الأهلي، قال: "موسيماني تحدث معي بعد المباراة وقال لي أنه يتابعني ويتمنى استمرارى على هذا الأداء الجيد لكي أعود مرة أخرى إلى الأهلي وأنا أركز حاليا على ذلك".

وأضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل 2 / 2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني بدون أهداف.

وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.

ورغم السيطرة المطلقة للأهلي خلال المباراة، تقدم فيتا بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو في الدقيقة 41، لكن الفريق الأحمر انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف ومروان محسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 69 و71.

وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
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