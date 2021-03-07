الكشف على 1528 مريضا فى قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فقد وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بقافلة علاجية مجانية لقرية السلسول بجمصة خلال يومي 5، 6 مارس الجاري.





وأضاف البيان أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1528 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت عيادات 2 باطنة و2 أطفال وجلدية وجراحة وأسنان وعظام ونسا وتنظيم أسرة، كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 386 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 172 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.





وأشار البيان إلى أنه أقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 141 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار 17 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.



ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.