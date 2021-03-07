ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام: أتعجب من مروجى رحيل موسيمانى وهذا رأيي فى مصير باتشيكو

الأحد 07/مارس/2021 - 02:59 م
حازم إمام
حازم إمام
Advertisements
عمرو الحلوانى

شدد حازم إمام، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، على قدرة الأهلى والزمالك فى تصحيح أوضاعهما في المباريات القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد النتائج المتراجعة فى الفترة الأخيرة.


وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "أطالب لاعبي الأهلي والزمالك بضرورة التركيز الشديد في المواجهات المقبلة وتحقيق الفوز لحسم الصعود والابتعاد عن الضغوطات، بالفعل الموقف صعب ولكنه ليس مستحيلا".


وأضاف: "أرفض نغمة رحيل باتشيكو عن الزمالك بسبب ضيق الوقت وصعوبة اختيار بديل في هذا التوقيت، ونفس الأمر أتعجب من مطالبة البعض برحيل بيتسو موسيماني رغم إهدار الأهلي أكثر من 15 فرصة أمام المرمى أمس".


وتابع: "باتشيكو مطالب بتثبيت رأس حربة والاعتماد عليه بشكل أساسي وعدم إجراء تعديلات كثيرة في هذا المركز، ولكن أرفض مشاركة حميد أحداد في مركز رأس الحربة الصريح هذا ليس مركزه ولا يجيد به".


على الجانب الآخر، علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي، قائلا: "حضرت الشوط الأول من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا أنه حريص على حضور جميع المباريات الأفريقية ويقوم بالتواصل مع الإسعافات ومع الشرطة لتأمين المباريات.


وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الكرة لا تسير دائما على خط مستقيم"، موضحا  أن "الزمالك خسر من فريق مازيمبي الأفريقي 3-0 العام الماضي، وفي النهاية وصل الزمالك والأهلي إلى النهائيات وكان شيئا مشرفا جدا، وهذا يؤكد أن الكرة لا تسير على خط مستقيم".


وتابع: "إننا نعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والأجهزة الفنية الخاصة بفرقهم"، لافتا إلى أننا نبحث خلف إخفاقات الفرق لإصلاحها ونتابع لأن هذا هو دورنا ومهمتنا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

باتشيكو يكشف كواليس الفوز على سموحة في برج العرب

باتشيكو يتراجع عن قرار رحيل نجم الزمالك

الزمالك يقرر غلق ملف رحيل الثنائي أوناجم وأحداد

وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو: موسيماني أفضل منه لهذا السبب

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

ترشيحاتنا

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

صفقة موسيماني تحت التهديد.. إنبي يقطع الطريق أمام الأهلي ويفعل عقد كريم فؤاد

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

تراجع 75 جنيها لكل جرام.. أسعار الذهب تواصل النزيف ونصائح بالشراء الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة