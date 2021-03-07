حازم إمام: أتعجب من مروجى رحيل موسيمانى وهذا رأيي فى مصير باتشيكو

شدد حازم إمام، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، على قدرة الأهلى والزمالك فى تصحيح أوضاعهما في المباريات القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد النتائج المتراجعة فى الفترة الأخيرة.





وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "أطالب لاعبي الأهلي والزمالك بضرورة التركيز الشديد في المواجهات المقبلة وتحقيق الفوز لحسم الصعود والابتعاد عن الضغوطات، بالفعل الموقف صعب ولكنه ليس مستحيلا".





وأضاف: "أرفض نغمة رحيل باتشيكو عن الزمالك بسبب ضيق الوقت وصعوبة اختيار بديل في هذا التوقيت، ونفس الأمر أتعجب من مطالبة البعض برحيل بيتسو موسيماني رغم إهدار الأهلي أكثر من 15 فرصة أمام المرمى أمس".





وتابع: "باتشيكو مطالب بتثبيت رأس حربة والاعتماد عليه بشكل أساسي وعدم إجراء تعديلات كثيرة في هذا المركز، ولكن أرفض مشاركة حميد أحداد في مركز رأس الحربة الصريح هذا ليس مركزه ولا يجيد به".





على الجانب الآخر، علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي، قائلا: "حضرت الشوط الأول من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا أنه حريص على حضور جميع المباريات الأفريقية ويقوم بالتواصل مع الإسعافات ومع الشرطة لتأمين المباريات.





وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الكرة لا تسير دائما على خط مستقيم"، موضحا أن "الزمالك خسر من فريق مازيمبي الأفريقي 3-0 العام الماضي، وفي النهاية وصل الزمالك والأهلي إلى النهائيات وكان شيئا مشرفا جدا، وهذا يؤكد أن الكرة لا تسير على خط مستقيم".





وتابع: "إننا نعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والأجهزة الفنية الخاصة بفرقهم"، لافتا إلى أننا نبحث خلف إخفاقات الفرق لإصلاحها ونتابع لأن هذا هو دورنا ومهمتنا.