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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المدارس الثانوية تنبيهات هامة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها إلكترونيا على التابلت في المدارس المجهزة .

حيث قالت المدارس الثانوية أنه يجب على الطلاب قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي اتباع ما يلي :

  • التأكد من تحديث التابلت لأخر اصدار من منصة سويفت اسيس (V 1.9.3 )
  • التأكد من تحديث النوكس مانج لاخر  اصدار (2.6.4.09) 24.04
  • ربط التابلت على شبكة school شبكة الامتحان  .
  • شحن التابلت 100% قبل الامتحان
  • ممنوع تقسيم شاشة التابلت اثناء الامتحان .
  • ممنوع فتح الكتب الدراسية الالكترونية على التابلت اثناء الامتحان او فتح نوافذ او محاولة تهكيره  .
  • ممنوع استخدام برنامج جيوجبرا الموجود على التابلت أثناء الامتحان
  • ممنوع عمل دارك مود على التابلت وهى الشاشة الغامقة  السوداء أثناء الامتحان
  • ممنوع إلغاء شريط المهام الموجود اسفل التابلت
  • ممنوع ترك منصة الامتحان بدون لمس الشاشة مدة تزيد عن ١٠ دقائق .
  • أى طالب يتعرض لإنقطاع الشبكة قبل تسليم الامتحان لابد له من عدم مغادرة اللجنة والانتظار حتى عودة اتصال الشبكة وعمل مزامنة بالامتحان  .
  • ممنوع التخلص من كود الامتحان حتى انتهاء الامتحان .
  • ممنوع مغادرة اللجنة الا بعد تسليم الامتحان والتأكد من ظهور رسالة تم التسليم بنجاح
  • لابد من ضبط الوقت والتاريخ الخاص بالتابلت قبل الامتحان

ويتم إعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ”  على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادةبدعم من إدارة التطوير التكنولوجي ، وتشمل الورقة الإمتحانية أسئلة إختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪ يمتحنه الطالب على الجهاز اللوحى (التابلت) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% يمتحنها
الطالب بذات نظام بوكلت الثانوية العامة .

 

ويلتزم واضعو أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ”  بوضع الأسئلة الإمتحانية في الأجزاء المقررة م-ن المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة وإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للإستعانة بها أثناء عقد الإمتحان فى حدود محتويات الورقة الإمتحانية ، يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الإمتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد إنتهاء الوقت الكلى المخصص لكل مادة ولا يجوز الإحتفاظ بها.

وفي لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ”  يتم توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الإمتحانين (ورقى / إلكترونى ) هو ذات زمن الإمتحان لكل مادة .

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