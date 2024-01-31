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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالقاهرة.. ترقبوها عبر هذا الرابط.. أول رد من وزير التعليم على المطالبة بتطبيق نظام STEM بالمدارس العادية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالقاهرة.. ترقبوها عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه من المقرر ظهورنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة غداً الأربعاء

أول رد من وزير التعليم على المطالبة بتطبيق نظام STEM بالمدارس العادية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل خطة تطبيق ملامح نظام التعليم STEM في مدارس التعليم العام .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مشاركته في ثاني أيام مؤتمر نظام التعليم STEM ، أن الوزارة حرصت على دمج بعض المبادرات فى خطتها الاستراتيجية، وخاصة نظام تعليم STEM، حيث تقرر التعلم من الدروس المستفادة كمشروع كابستون، وحل المشكلات، وتنمية المهارات لتحقيق التنمية المستدامة .

قرار عاجل بتأسيس قاعدة بيانات لخريجي STEM وإطلاق منصة يوتيوب للمشروعات

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات”  المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي ٢٩ و ٣٠ يناير ٢٠٢٤.

توصيات اجتماع الجمعية العلمية لكليات الآداب باتحاد الجامعات العربية

عقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّحاد الجامعات العربيّة.

شاهد.. إقبال تاريخي على مجموعات الدعم المدرسي في الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أن إقبال الطلاب على مجموعات الدعم   بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني ، يشهد طفرة نوعية بإقبال غير مسبوق.

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