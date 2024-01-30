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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالقاهرة.. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الصفين الأول
نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه من المقرر ظهورنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة غداً الأربعاء

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه سوف يتم قبول تظلمات نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 وكذلك تظلمات نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب جميع المراحل بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤ ولمدة خمسة عشر يوم عمل .

رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة

وتعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة غداً الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣١على رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 على بوابة التعليم الأساسي .

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا

وتعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 على التليفون الارضي عبر رقم 09000100 ، وعبر التليفون المحمول برقم 5757 ، وذلك إلى جانب إعلانها على موقع الخدمات التعليمية على بوابة التعليم الأساسي 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة

  • ادخل على رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا
  • ادخل الرقم القومي
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • حدد العام الدراسي
  • حدد الفصل الدراسي
  • اضغط على عرض النتيجة

وتعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالدرجات ، حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، درجاته في جميع المواد المضافة للمجموع ، وكذلك درجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي للطالب ، وحالته إذا كان ناجح أو راسب .

جدير بالذكر أنه ، في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المنعقدة بالفصل الدراسي الأول ، تم إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس ، وتم تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي 

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