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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ 8 مايو | ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ، و جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024  “الترم الثاني ”.

وقررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بدء جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي 2024  للفصل الدراسي الثاني للعام من الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024  محافظة القاهرة

 

الاربعاء 8 مايو : اللغة العربية

السبت 11 مايو : الرياضيات + الفلسفة

الاثنين 13 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + التاريخ

الاربعاء 15 مايو  : اللغة الاجنبية الأولى

السبت 18 مايو : اللغة الاجنبية الأولى + الفيزياء

الاثنين 20 مايو : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 22 مايو : أحياء

وبعد إعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ، قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الازمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ورقيا وفقا للمواعيد والازمنة الواردة بالجدول ، وذلك للفئات التالية ( طلاب الخدمات - طلاب المنازل - طلاب الدمج - طلاب المدارس الخاصة - الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية اثناء الامتحان - طلاب المدارس التي لا يتوفر بها شبكات انترنت.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه خلال امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 يتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.


جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : تطبيقات الرياضيات + جغرافيا

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الاجنبية الاولى

الخميس 16 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الأحد 19 مايو : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + الكيمياء + علم النفس والاجتماع

الخميس 23 مايو : أحياء + الفلسفة


وبعد إعلان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 ، قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سوف يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 ورقيا وفقا للمواعيد والأزمنة الواردة بالجدول ، وذلك للفئات التالية : طلاب الخدمات - طلاب المنازل - طلاب الدمج - طلاب المدارس الخاصة - الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية اثناء الامتحان - طلاب المدارس التي لا يتوفر بها شبكات انترنت ، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الازمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهن .. ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .

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