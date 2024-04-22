تبدأ 8 مايو | ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ، و جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 “الترم الثاني ”.
وقررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بدء جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي 2024 للفصل الدراسي الثاني للعام من الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024
الاربعاء 8 مايو : اللغة العربية
السبت 11 مايو : الرياضيات + الفلسفة
الاثنين 13 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + التاريخ
الاربعاء 15 مايو : اللغة الاجنبية الأولى
السبت 18 مايو : اللغة الاجنبية الأولى + الفيزياء
الاثنين 20 مايو : الكيمياء + الجغرافيا
الاربعاء 22 مايو : أحياء
وبعد إعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ، قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الازمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ورقيا وفقا للمواعيد والازمنة الواردة بالجدول ، وذلك للفئات التالية ( طلاب الخدمات - طلاب المنازل - طلاب الدمج - طلاب المدارس الخاصة - الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية اثناء الامتحان - طلاب المدارس التي لا يتوفر بها شبكات انترنت.
وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه خلال امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 يتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024
الخميس 9 مايو : اللغة العربية
الأحد 12 مايو : تطبيقات الرياضيات + جغرافيا
الثلاثاء 14 مايو : اللغة الاجنبية الاولى
الخميس 16 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات
الأحد 19 مايو : الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + الكيمياء + علم النفس والاجتماع
الخميس 23 مايو : أحياء + الفلسفة
وبعد إعلان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 ، قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سوف يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 ورقيا وفقا للمواعيد والأزمنة الواردة بالجدول ، وذلك للفئات التالية : طلاب الخدمات - طلاب المنازل - طلاب الدمج - طلاب المدارس الخاصة - الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية اثناء الامتحان - طلاب المدارس التي لا يتوفر بها شبكات انترنت ، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الازمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهن .. ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .