البحث عن جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن طالب تمريض لقى مصرعه غرقا داخل مياه نهر النيل أمام قرية الصفين التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد غرق طالب تمريض داخل مياه نهر النيل بقرية الصفين بمدينة كفر شكر.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع مروان . ر 17 عاما طالب بمدرسة التمريض مقيم قرية الصفين دائرة مركز شرطة كفر شكر حيث كان بصحبة عددا من أصدقائه وجارى الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لسرعة انتشال الجثمان من مياه نهر النيل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة التحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.