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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 تنبيهات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي قبل انطلاقها بساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، تنبيهات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني

  • التأكد من شحن بطارية التابلت بشكل كافي قبل التوجه إلى المدرسة
  • التأكد من ضبط التاريخ والوقت على التابلت قبل الامتحان
  • اختيار الشاشة من الإعدادات وجعل زمن شاشة التوقف 30 دقيقة
  • التاكد من تحديث منصة الامتحان سويفت للإصدار 1.9.3 حتى يتمكن الطالب من آداء الاختبار
  • الامتحان الالكترونية سيتم عقده على الشبكة الداخلية school
  • ضرورة احتفاظ الطالب بكود الإختبار حتى نهاية اللجنة
  • التأكد من تسليم الإجابات قبل مغادرة اللجنة وظهور علامة صح و ظهور جملة تم تسليم الاجابات بنجاح
  • محو بيانات المتصفح وذلك بالدخول على إعدادات جوجل كروم ، والضغط على الثلاث نقاط من أعلى يمين نافذة جوجل كروم والضغط على إعدادات ، واختيار الخصوصية والأمان ثم اختيار محو بيانات المتصفح ، واختيار كل الأوقات ثم الضغط على محو بيانات المتصفح
  • على جميع الطلبة إغلاق التابلت ولا يعاد تشغيله إلا داخل اللجنة لتنشيطه مع المنظومة

ويستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس محافظة القاهرة ، لآداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” بدءا من يوم الاربعاء الموافق 8 مايو 2024 

ويتم إعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ”  على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادةبدعم من إدارة التطوير التكنولوجي ، وتشمل الورقة الإمتحانية أسئلة إختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪ يمتحنه الطالب على الجهاز اللوحى (التابلت) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% يمتحنها
الطالب بذات نظام بوكلت الثانوية العامة .

ويلتزم واضعو أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ”  بوضع الأسئلة الإمتحانية في الأجزاء المقررة م-ن المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة وإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للإستعانة بها أثناء عقد الإمتحان فى حدود محتويات الورقة الإمتحانية ، يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الإمتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد إنتهاء الوقت الكلى المخصص لكل مادة ولا يجوز الإحتفاظ بها.

وفي لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ”  يتم توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الإمتحانين (ورقى / إلكترونى ) هو ذات زمن الإمتحان لكل مادة .

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