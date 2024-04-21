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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ورقي أم إلكتروني؟| قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة، بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “الترم الثاني 2024".

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بإعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، بحيث تبدأ في 8 مايو 2024 وتنتهي 23 مايو 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم إعداد امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الادارة التعليمية، من خلال موجه أول المادة، بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، وفقا للكتاب الدوري 49 لسنة 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تشمل الورقة الامتحانية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية قصيرة.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن مدى عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا أم ورقيا، حيث قررت أنه بالنسبة للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت؛ يتم امتحانهم في أسئلة الاختيار من متعدد “إلكترونيا” على التابلت، بينما يؤدوا الأسئلة المقالية ورقيا ، ويكون الامتحان سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة، في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه بالنسبة للطلبة الذين تسلموا التابلت والمتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت بسبب الكسر أو السرقة، وكذلك طلبة المنازل؛ جميعهم يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ورقيا” في جميع المواد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون الامتحان الورقي، هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب الدمج التعليمي "ورقيا"، بنفس مواعيد أقرانهم، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

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ورقي أم إلكتروني؟| قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي


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