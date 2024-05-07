حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس موسى أبو مرزوق، أن الاحتلال لم ينجز أيا من أهدافه التي وضعها للحرب على غزة؛ مشيرا إلى أن خروج المرضى من معبر رفح كان محدودا حتى قبل إغلاقه من قبل قوات الاحتلال.

وقال أبو مرزوق، في تصريحات له: “الاحتلال كان يسمح بخروج الأطفال والنساء فقط من معبر رفح قبل إغلاق وإقفال معبر رفح خطوة بسيطة مقارنة بجرائم الاحتلال في قطاع غزة”.

وأضاف: “الاحتلال لم يوافق على أي مقترح قدمه الوسطاء، ولم نتفق على شيء إلى حد الآن، وكل دول العالم تدعم وقف إطلاق النار حتى الإسرائيليين باستثناء نتنياهو”.

وبعث أبو مرزوق برسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال قائلا: “إن أراد نتيناهو الحفاظ على حياة من تبقى من الرهائن فعليه القبول بالمقترح القطري المصري”.

وتابع: “نفاوض بجدية ومسئولية، والحركة قبلت تنازلات كبيرة إلى حد الآن، وخفضنا في أعداد الأسرى والرهائن المطلوب تبادلهم استجابة لمطالب أمريكية”.

واختتم القيادي بحماس تصريحاته قائلا: “نتنياهو يرسل وفدا بلا صلاحيات لإفشال الاتفاق ويقصف رفح بزعم الضغط على حماس”.