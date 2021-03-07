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حوادث

انتحار طالب في ظروف غامضة بـ عدوة المنيا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:36 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
انتحر طالب بالمرحلة الثانوية يقيم في إحدي قري مركز العدوة شمال المنيا، في ظروف غامضة وقررت النيابة العامة، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات شمال المنيا، تكليف الطب الشرعي بالكشف الطبي علي جثة الطالب وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وهل توجد شبهة جنائية أم لا.

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ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة بانتحار طالب بالصف الأول الثانوي التجاري في ظروف غامضة.

بانتقال قوات الأمن بقيادة المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة تبين انتحار"ع-م-ف" 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، ومقيم بإحدي قري مركز العدوة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1865جنح مركز العدوة، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة، وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة التي قررت دفنها عقب الكشف الطبي وتشريحها.
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