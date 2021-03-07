زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لموقعة أتلتيكو بـ الدوري الإسباني

على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.









وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:









حراسة المرمى: كورتوا









خط الدفاع فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي









خط الوسط: كروس - كاسميرو - مورديتش









خط الهجوم: رودريجو - أسينسيو - بنزيما









يدخل ريال مدريد مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل التساوي مع برشلونة في الوصافة، وتقليص فارق النقاط مع أتلتيكو المتصدر.







