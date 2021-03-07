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فن

سما عالية.. نجم مسرح مصر بطلا لمسلسل كويتى فى رمضان .. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 07:43 م
حامد الشراب فى مسلسل
حامد الشراب فى مسلسل كويتى سما عالية
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان حامد الشراب نجم مسرح مصر صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن مشاركته فى مسلسل كويتى. 

وقال حامد : ""سعيد بمشاركتي في المسلسل الكويتي "سما عالية" في شهر رمضان بإذن الله".

مسلسل "سما عالية" بطولة جاسم النبهان، سليمان الياسين، حمد العماني، العمل من تأليف صالح النبهان، إخراج محمد دحام الشمري.

يذكر أن حامد الشراب شارك فى فيلم "شاومينج" والذى عرض منذ ايام قليلة فى دور العرض والذى شارك فى بطولته مع احمد سلطان. 

وكان اخر اعمال حامد فى الدراما مسلسل "الا انا" والذى شارك فيه بطولته مع وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، كندة علوش، جميلة عوض، تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة.  

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