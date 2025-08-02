230 محضر مخالفات لمخابز وأسواق ومستودعات ومحطات وقود ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 يوليو الماضي حتى 1 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وجميع الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأشار إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، التي أسفرت عن تحرير 166 محضرًا تموينيًا للمخابز شملت 46 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق، 40 لخبز ناقص الوزن، 23 لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، 19 لعدم إعطاء بون صرف، 14 لعدم وجود قائمة بيانات، 5 لعدم وجود سجل تفتيش، 3 لعدم وجود ميزان، 1 لمقاومة الحملة، و15 مخالفة للتصرف في 221 جوال دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كجم بالجوال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ملف البطاقات والبدالين التموينيين، تم صرف 25% من المقررات التموينية عن شهر أغسطس، مع استمرار المرور على المنافذ لمتابعة توافر السلع وضبط الأداء، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر متنوعة: 4 لعدم استخراج شهادة صحية، 3 لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 لغلق المحال في غير مواعيد العمل الرسمية.

وفي مجال الأسواق العامة، تم تحرير محضر وضبط مصنع غير مرخص يعيد تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 500 لتر زيوت طعام في 25 عبوة سعة 20 لتر، وضبط سيارة تنقل 3650 لتر زيوت طعام مجهولة المصدر لمصنع غير مرخص، كما ضبط مصنع أجبان غير مرخص يستخدم ألبان فرز غير صالحة، وتم التحفظ على طن ألبان فرز، بجانب ضبط محلين لبيع الدهانات يعرضان 120 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير 3محاضر لبيع وتداول سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

كما تم تحرير 9 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر حيث تم ضبط والتحفظ على 5 أطنان أرز أبيض، 100 كجم سكر، 50 كرتونة عصير بها 1350 عبوة، 4 أطنان أعلاف، 1 طن نخالة، كما تم ضبط 2 منشأة تعمل بدون ترخيص صناعي أو تجاري، بينما تم تحرير 6 محاضر ضد جزارين لحيازتهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ عليها.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 3 طلمبات غير مرخصة بحوزتها 800 لتر سولار و500 لتر بنزين 80، كما تم ضبط سيارة تنقل 1500 لتر سولار دون تصريح، بجانب التصرف في أكثر من 12ألف لتر سولار و1300 لتر بنزين 92، بعد مراجعة سجلات الجرد، علاوة على تجميع 1600 لتر سولار بدون تصريح، تحرير 3 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم الاحتفاظ بالسجلات

وتم كذلك تحرير 13 محضرًا ضد محلات غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 محضرًا آخر لعدم استخراج شهادات صحية سارية للعاملين. وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة للتصرف.