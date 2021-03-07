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رياضة

مع غياب مصطفى محمد.. جالاتا سراي يتعادل مع سيفاسبور في ليلة تألق فالكاو

الأحد 07/مارس/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قاد المهاجم الكولومبي رادميال فالكو لاعب جالاتا سراي للتعادل مع سيفاسبور، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري التركي.

وغاب مصطفى محمد نجم جالاتا سراي، عن المواجهة بسبب إيقافه، بعدما تعرض للطرد في اللقاء الماضي.

وتقدم ماكس جراديل لصالح سيفاسبور في الدقيقة 9، ولكن نجح فالكو في إدراك التعادل بعد 5 دقائق فقط.

وأضاف تايلور بويد في الدقيقة 38 الهدف الثاني سيفاسبور، وعاد فالكو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء بالدقيقة 68.

وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني تعرض ماكس جراديل صاحب الهدف الأول لسيفاسبور للطرد.

وارتفع رصيد جالاتا سراي إلى النقطة 58 في المركز الثاني خلف بشكتاش المتصدر بـ 60 نقطة والذي لعب مباراة أقل من رفقاء فالكو.
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