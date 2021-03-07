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تعليم

إعادة الامتحان.. اقتصاد القاهرة توضح موقف الطلاب الذين يواجهون مشكلات تقنية أثناء الامتحانات

الأحد 07/مارس/2021 - 09:13 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن موقف طلاب البكالوريوس، الذين يواجهون مشكلات تقنية أثناء إجراء الامتحانات على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .

وأوضح "السعيد" في تصريح لموقع "صدى البلد" أنه في حال مواجهة الطالب أي مشكلة أثناء إجراء الامتحانات "أونلاين" على المنصة فإن الطالب يتقدم بطلب لإعادة الامتحان، لافتا إلى أنه يتم إعادة الامتحان بالنسبة للمشكلات الكبيرة التي تؤثر على الطالب ووقت الامتحان، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب والموافقة على إعادة الامتحان له بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات .

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وأشار إلى أنه بالنسبة لامتحانات الدراسات العليا تتم حضوريا داخل مقر الكلية وسط إجراءات احترازية مشددة ، كما أنه لم يتم رصد أي مشكلات تنظيمية أو صحية ، مع متابعة مستمرة ودائمة لإلزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .

وأوضح أن هناك إقبال كبير من جانب الطلاب على إجراء الامتحانات ، مع قلة طلبات الأعذار المقدمة من جانب الطلاب لتأجيل الامتحانات حيث بلغت نسب الحضور والاقبال على الامتحاانات 95% دون تلقي أي مشكلات من جانب الطلاب .

كان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الامتحانات انطلقت بالكلية اعتبارا من السبت الماضي الموافق 27 من فبراير الماضي ، كما يتم إجراؤها "أونلاين" لطلاب مرحلة البكالوريوس ، على أن يتم إجراؤها حضوريا لطلاب الدراسات العليا ، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المقررة كافة.
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