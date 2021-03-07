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تعليم

الرسوب في 3 مواد.. عميد هندسة القاهرة يكشف عن عقوبة الغش بالامتحانات

الأحد 07/مارس/2021 - 07:01 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن عقوبة الطالب عند إثبات حالة الغش عليه أثناء الامتحانات ،
وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الطالب أو الطالبة الذين يتم إثبات حالة الغش عليهم ، يتم تطبيق اللائحة الخاصة بالكلية عليه .

وأضاف ، إن المشرف على اللجنة يقوم في هذه الحالة بعمل محضر ، وتحويل الطالب للشؤون القانونية والتحقيق معه ، وفي حال ثبوت الغش عليه يتم توقيع العقوبة عليه .

وأشار "عبد الفتاح" إلى أن الطالب يكون راسبا في المادة التي ثبت عليه فيها تهمة الغش ، والمادة التي قبلها ، و المادة التي تليها .

ونوه إلى أنه لم يتم رصد أي حالات غش في الامتحانات حتى الآن ، وهناك وعي والتزام من جانب الطلاب بقواعد ولوائح الكلية .

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كان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، قد أوضح خلال تصريحات خاصة ، إنه سيتم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري .

وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فإنه من المقرر أن يبدأ في الاسبوع الأول من شهر إبريل القادم ، بنفس طريقة وخطة الفصل الدراسي الأول ، من حيث كيفية الحضور وتلقي المقررات والبرامج الدراسية .
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