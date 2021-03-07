الرسوب في 3 مواد.. عميد هندسة القاهرة يكشف عن عقوبة الغش بالامتحانات

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن عقوبة الطالب عند إثبات حالة الغش عليه أثناء الامتحانات ،

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الطالب أو الطالبة الذين يتم إثبات حالة الغش عليهم ، يتم تطبيق اللائحة الخاصة بالكلية عليه .





وأضاف ، إن المشرف على اللجنة يقوم في هذه الحالة بعمل محضر ، وتحويل الطالب للشؤون القانونية والتحقيق معه ، وفي حال ثبوت الغش عليه يتم توقيع العقوبة عليه .





وأشار "عبد الفتاح" إلى أن الطالب يكون راسبا في المادة التي ثبت عليه فيها تهمة الغش ، والمادة التي قبلها ، و المادة التي تليها .





ونوه إلى أنه لم يتم رصد أي حالات غش في الامتحانات حتى الآن ، وهناك وعي والتزام من جانب الطلاب بقواعد ولوائح الكلية .





اقرأ أيضا :









كان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، قد أوضح خلال تصريحات خاصة ، إنه سيتم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري .





وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فإنه من المقرر أن يبدأ في الاسبوع الأول من شهر إبريل القادم ، بنفس طريقة وخطة الفصل الدراسي الأول ، من حيث كيفية الحضور وتلقي المقررات والبرامج الدراسية .