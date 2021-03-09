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رياضة

سامى يذاكر فريق أسوان لتجهيز سموحة.. ودروس خاصة لعلاج أزمة إهدار الفرص

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:25 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
يعكف أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة، فريق أسوان فنيا خلال الساعات الجارية، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 16 للمسابقة فى الأسكندرية.

ويرغب سامى فى معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى أسوان، طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.

خصص مدرب سموحة، "فقرة خاصة" فى التدريبات الأخيرة لتوجيه لاعبى الفريق، خاصة الذين يلعبون فى النصف الهجومي، لعلاج أزمة إهدار الفرص. وتحدث المدير الفني مع لاعبى سموحة عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم وعدم التردد وشدد لهم على ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسديد والتسجيل.

وشرح المدير الفني للاعبي "الموج الأزرق" بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وآخرها أمام الجونة. وأكد سامى أن الفرص التى تم إهدارها فى مباراة الجونة من الممكن أن لا تتوافر فى مباراة أخرى ويخرج الفريق خاسرًا أو متعادلًا في النهاية.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية مساء اليوم على ملعب النادى لفترة واحدة من أجل تخفيف الحمل البدنى تجنبًا لعد تعرض اللاعبين لإصابات عضلية قبل مواجهة أسوان القادمة.

ويحتل  سموحه المركز العاشر فى بطولة الدورى العام برصيد 19 نقطة وبفارق  3 نقاط عن المربع الذهبى الذى يحاول سموحه المنافسه على أحد المراكز المقتدمة فى جدول المسابقة.

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