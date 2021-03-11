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فن

إطلالة جديدة لـ أسماء جلال بالجينز

الخميس 11/مارس/2021 - 09:11 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام،  من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت بإطلالة كاجوال شبابية، وارتدت جاكيت جينز قصير، اوفر سايز، وبنطلون من نفس الدرجة والخامة، وأكملت جمال الطلة باكسسوارات بسيطة، واكتفت بحلق بأذنيها طويل ولامع، وحرصت على اعتماد تسريحة شعر مرفوع، ولوك ميك اب هادئ بدرجات النيود، يبرز ملامحها الجميلة.

يذكر أن أسماء جلال تشارك في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .  

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
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