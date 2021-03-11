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توك شو

النقيب جورج وليم: والدة الشهيد سعيد تواجدت معي يوميا في المستشفى

الخميس 11/مارس/2021 - 09:02 م
النقيب جورج وليم،
النقيب جورج وليم، ضابط بالقوات المسلحة
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إسراء صبري
قال النقيب جورج وليم، ضابط بالقوات المسلحة، إنه أصيب في انفجار عبوة ناسفة خلال تمشيط منطقة الشيخ زويد بسيناء، وتسبب الانفجار في ارتجاج في المخ وكسر في عظام الوجه وشظايا في كلتا العينين وانفجار في طبلة الأذن الشمال وشظايا متفرقة في الرجل.

وأضاف جورج وليم خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي": بعد الإصابة تواصلت مع الرائد سعيد وشخص آخر وأخبرتهم بتحويلي إلى مستشفى كوبري القبة، وقبل تحويلي إلى المستشفى تم وضعي في العناية المركزة بالعريش لمدة يوم.

وتابع: أخبرتهم بعدم وصول الخبر إلى أهلي لأن منظري كان مرعب وكنت خايف على أهلي يشوفوني.. الإصابة تسببت في فقدان السمع في إحدى أذني، وبعض الشظايا أثرت على إحدى عيني.

وأردف: والدة الشهيد سعيد كانت متواجدة معي طوال فترة الإصابة، يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.. كانت ونعم الأم.
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