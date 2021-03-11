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أخبار العالم

تعليق أمريكي ناري على الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي

الخميس 11/مارس/2021 - 10:57 م
أبي أحمد
أبي أحمد
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شريف سيد
قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جيفري بريسكوت، اليوم الخميس، إن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي جعل المدنيين على حافة الهاوية. 

وقال بريسكوت في تغريدة على تويتر: "الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي خلال الأشهر الأربعة السابقة قاد المدنيين الأبرياء إلى حافة الهاوية". 

وأضاف أن: "استنفدت مخزونات الغذاء، وسوء التغذية الحاد آخذ في الارتفاع، وأدى العنف المستمر إلى منع العاملين في المجال الإنساني من مساعدة الجياع بشدة". 

فيما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق للغاية من الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي. 


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