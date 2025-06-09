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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق من شاومي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق.. مواصفات شاومي Pad 7S Pro

تستعد شركة شاومي لإطلاق جهازين لوحيين جديدين من الفئة العليا: جهاز Redmi Gaming Tablet وجهاز Xiaomi Pad 7S Pro. 

وقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل رئيسية حول Pad 7S Pro.

أيهما أفضل للشراء .. هاتف Vivo X200 Ultra أم Nubia Z70S Ultra؟
يُعد هاتفا Vivo X200 Ultra وNubia Z70S Ultra اثنين من أقوى هواتف أندرويد الرائدة لعام 2025، حيث يأتي كل منهما بالعديد من الميزات . فبينما تُطلق Vivo العنان لتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة بفضل عدسات Zeiss وتثبيت الصورة، تُركز Nubia على الأداء  

OnePlus تحدّد رسميًا موعد إطلاق هاتفين رائدين.. اعرف المواصفات
قد تستعد ون بلس لإطلاق هاتفيها الذكيين Nord 5 وNord CE 5 عالميًا قريبًا، وهما هاتفان من الفئة المتوسطة، ومن المتوقع أن يكونا إعادة تسمية لسلسلة Ace التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا. 

قد تُطلق شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية سلسلة هواتفها الذكية Nord 5 في السوق العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر أو في يوليو 2025.

بمميزات مذهلة.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تستعد شركة بوكو لإطلاق هاتف ذكي رائد جديد اقتصادي قريبًا ولكن قبل الإعلان الرسمي، ظهر هاتف POCO F7 المرتقب في صورة حية مسربة، تُظهر أول نظرة على تصميمه الخلفي، يُظهر هذا التصميم الجديد الجريء، إليك أهم مواصفاته.
شارك المُسرّب المعروف أبيشيك ياداف الصورة الحية المُسربة، والتي نشر تفاصيلها على حساب X (المعروف سابقًا باسم تويتر).

أخبارا وتقارير أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا شركة شاومي جهاز Xiaomi Pad 7S Pro

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