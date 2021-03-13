قصة الدولة التي لديها وباء خفي ترفض الاعتراف به

ما زالت حكومة دولة تنزانيا تقلل من تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تثبت عكس ذلك، بل هناك تكهنات أيضا أن الرئيس التنزاني نفسه عانى من فيروس كورونا المستجد ويتلقى العلاج في المستشفى، رغم أن الحكومة نفت ذلك.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، لا توجد سجلات رسمية متاحة للجمهور عن الوفيات الأخيرة في تنزانيا، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول تأثير فيروس كورونا منذ مايو من العام الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 500 حالة و 20 حالة وفاة حتى ذلك الوقت.





وأصرت السلطات على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق ، واتخذت إجراءات صارمة ضد من تتهمهم بنشر معلومات كاذبة، ولكن قال نائب وزير الصحة جودوين موليل أن نشر البيانات علنًا قد يؤدي إلى نتائج عكسية لأنه قد ينشر الخوف.





وتابع إنه عندما قام المسؤولون بتحليل بيانات عام 2020، تم تصنيف الجميع على أنهم مصابون بـ كوفيد-19 بسبب الذعر السائد، مضيفا أن الحكومة يجب أن تحتفظ بالبيانات ليقوم العلماء بتحليلها.





ومع ذلك، يظهر في مستشفى مزدحم في دار السلام ، أكبر مدينة في تنزانيا، زيادة ملحوظة في قبول المرضى الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية تتفق مع كوفيد-19 خلال الشهرين الماضيين.





وفي منتصف فبراير الماضي، أصدرت الجمعية الطبية التنزانية بيانًا حول زيادة عدد المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، لكن رئيسها ، الدكتور شادراك موايبامبي ، أشار إلى أن صعوبات التنفس يمكن أن تكون أعراضًا لحالات أخرى ، مثل الربو أو أمراض القلب أو الالتهاب الرئوي ، وليس فقط عدوى كورونا.