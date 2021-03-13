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فن

مشاهد من حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية والقائمة الكاملة للفائزين

السبت 13/مارس/2021 - 03:41 م
حفل توزيع جوائز سيزار
حفل توزيع جوائز سيزار
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نجلاء سليمان
سيطر فيلم "وداعا أيضا الحمقى" أو Adieu les cons، على جوائز الأكاديمية الفرنسية للعلوم والفنون " سيزار"، ونال نصيب الأسد من بين الأعمال المرشحة لحص الجوائز. 

أقيم حفل توزيع جوائز سيزار السنوي صباح اليوم، في نسخته الـ 46، بعد حوالي شهر من إعلان الترشيحات وحقق فيلم الكوميديا السوداء للمخرج ألبير دوبونتيل، انتصارا تاريخيا بحصد جائزة أفضل فيلم إلى جانب أفضل إخراج وتصوير سينمائي وسيناريو أصلي وتصميم إنتاج.

كان شعار فقرات الحفل الاحتجاج على بعض قرارات الحكومة الفرنسية، وتجسد ذلك في ظهور الممثلة كورين ماسبيرو عارية تماما بعد خلع ملابسها على المسرح، وظهور عبارات احتجاجية مكتوبة على جسدها. 

وتمثلت العبارات الاحتجاجية المكتوبة على جسد الممثلة في الاعتراض على عدم موافقة الحكومة على السماح بفتح دور العرض السينمائي، وتوقف جميع الأنشطة الثقافية في ظل استمرار جائحة كورونا. 

وعلق العديد من المشاهير الذين صعدوا على خشبة المسرح، حول الوضع الحالي للصناعة في فرنسا، وتضرر العاملين من الإغلاق دون حصولهم على أية إغاثة حكومية، وعدم وجود خطة في الأفق لفتح دور السينما بعد إغلاقها منذ خريف 2020. 

وحضر الحفل جميع المرشحين للجوائز، حيث أجريت لهم فحوص مسبقة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ووصل عددهم إلى 150 شخصا، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية. 

وشهد الحفل إخفاقا كبيرا لفيلم "صيف 85" أو " Ete 85"، للمخرج فرانسوا أوزون، الذي كان مرشحا لنيل 12 جائزة، ولم يحصل على أي واحدة منها. 

وتصنف جوائز سيزار على أنها التكريمات المكافئة للأوسكار في فرنسا، وأقيم حفلها السنوي على مسرح الأولمبيا الشهير بباريس، وذلك للأعمال التي عرضت خلال عام 2020 فقط. 

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز سيزار 2021: 
أفضل فيلم 
 Adieu Les Cons
أفضل مخرج 
ألبرت دوبونتيل عن Adieu Les Cons
أفضل ممثلة 
لوري كلامي عن Antoinette Dans Les Cévennes
أفضل ممثل 
سامي بو عجيلة عن  Un Fils
أفضل فيلم أجنبي 
Another Round لتوماس فنتربيرج 
أفضل ممثلة مساعدة 
إيميلي دوكين عن Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait
أفضل ممثل مساعد 
نيكولا مارييه عن Adieu Les Cons
أفضل مونتاج 
Adolescentes
أفضل موسيقى أصلية 
La Nuit Venue
أفضل سيناريو معدل 
La Fille Au Bracelet
أفضل سيناريو أصلي 
Adieu Les Cons
أفضل تصميم أزياء 
La Bonne Epouse
أفضل صوت 
Adolescentes
أفضل تصوير سينمائي 
Adieu Les Cons
أفضل وثائقي 
Adolescentes
أفضل رسوم متحركة 
Josep
أفضل رسوم متحركة قصير 
L’Heure De L’Ours
أفضل تصميم إنتاج 
Adieu Les Cons
أفضل فيلم قصير 
Qu’Importe Si Les Bêtes Meurent
أفضل فيلم كعمل أول 
Two Of Us
أفضل ممثل صاعد 
جان باسكال زادي عن Tout Simplement Noir
أفضل ممثلة صاعدة 
فتحية يوسف عن Cuties
مشاهد من حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية والقائمة الكاملة للفائزين
مشاهد من حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية والقائمة الكاملة للفائزين
مشاهد من حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية والقائمة الكاملة للفائزين
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