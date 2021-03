مشاهد من حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية والقائمة الكاملة للفائزين

سيطر فيلم "وداعا أيضا الحمقى" أو Adieu les cons، على جوائز الأكاديمية الفرنسية للعلوم والفنون " سيزار"، ونال نصيب الأسد من بين الأعمال المرشحة لحص الجوائز.





أقيم حفل توزيع جوائز سيزار السنوي صباح اليوم، في نسخته الـ 46، بعد حوالي شهر من إعلان الترشيحات وحقق فيلم الكوميديا السوداء للمخرج ألبير دوبونتيل، انتصارا تاريخيا بحصد جائزة أفضل فيلم إلى جانب أفضل إخراج وتصوير سينمائي وسيناريو أصلي وتصميم إنتاج.





كان شعار فقرات الحفل الاحتجاج على بعض قرارات الحكومة الفرنسية، وتجسد ذلك في ظهور الممثلة كورين ماسبيرو عارية تماما بعد خلع ملابسها على المسرح، وظهور عبارات احتجاجية مكتوبة على جسدها.





وتمثلت العبارات الاحتجاجية المكتوبة على جسد الممثلة في الاعتراض على عدم موافقة الحكومة على السماح بفتح دور العرض السينمائي، وتوقف جميع الأنشطة الثقافية في ظل استمرار جائحة كورونا.





وعلق العديد من المشاهير الذين صعدوا على خشبة المسرح، حول الوضع الحالي للصناعة في فرنسا، وتضرر العاملين من الإغلاق دون حصولهم على أية إغاثة حكومية، وعدم وجود خطة في الأفق لفتح دور السينما بعد إغلاقها منذ خريف 2020.





وحضر الحفل جميع المرشحين للجوائز، حيث أجريت لهم فحوص مسبقة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ووصل عددهم إلى 150 شخصا، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية.





وشهد الحفل إخفاقا كبيرا لفيلم "صيف 85" أو " Ete 85"، للمخرج فرانسوا أوزون، الذي كان مرشحا لنيل 12 جائزة، ولم يحصل على أي واحدة منها.





وتصنف جوائز سيزار على أنها التكريمات المكافئة للأوسكار في فرنسا، وأقيم حفلها السنوي على مسرح الأولمبيا الشهير بباريس، وذلك للأعمال التي عرضت خلال عام 2020 فقط.





وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز سيزار 2021:

أفضل فيلم

Adieu Les Cons

أفضل مخرج

ألبرت دوبونتيل عن Adieu Les Cons

أفضل ممثلة

لوري كلامي عن Antoinette Dans Les Cévennes

أفضل ممثل

سامي بو عجيلة عن Un Fils

أفضل فيلم أجنبي

Another Round لتوماس فنتربيرج

أفضل ممثلة مساعدة

إيميلي دوكين عن Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

أفضل ممثل مساعد

نيكولا مارييه عن Adieu Les Cons

أفضل مونتاج

Adolescentes

أفضل موسيقى أصلية

La Nuit Venue

أفضل سيناريو معدل

La Fille Au Bracelet

أفضل سيناريو أصلي

Adieu Les Cons

أفضل تصميم أزياء

La Bonne Epouse

أفضل صوت

Adolescentes

أفضل تصوير سينمائي

Adieu Les Cons

أفضل وثائقي

Adolescentes

أفضل رسوم متحركة

Josep

أفضل رسوم متحركة قصير

L’Heure De L’Ours

أفضل تصميم إنتاج

Adieu Les Cons

أفضل فيلم قصير

Qu’Importe Si Les Bêtes Meurent

أفضل فيلم كعمل أول

Two Of Us

أفضل ممثل صاعد

جان باسكال زادي عن Tout Simplement Noir

أفضل ممثلة صاعدة

فتحية يوسف عن Cuties