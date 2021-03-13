مشاهد من حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية والقائمة الكاملة للفائزين

سيطر فيلم "وداعا أيضا الحمقى" أو Adieu les cons، على جوائز الأكاديمية الفرنسية للعلوم والفنون " سيزار"، ونال نصيب الأسد من بين الأعمال المرشحة لحص الجوائز.
أقيم حفل توزيع جوائز سيزار السنوي صباح اليوم، في نسخته الـ 46، بعد حوالي شهر من إعلان الترشيحات وحقق فيلم الكوميديا السوداء للمخرج ألبير دوبونتيل، انتصارا تاريخيا بحصد جائزة أفضل فيلم إلى جانب أفضل إخراج وتصوير سينمائي وسيناريو أصلي وتصميم إنتاج.
كان شعار فقرات الحفل الاحتجاج على بعض قرارات الحكومة الفرنسية، وتجسد ذلك في ظهور الممثلة كورين ماسبيرو عارية تماما بعد خلع ملابسها على المسرح، وظهور عبارات احتجاجية مكتوبة على جسدها.
وتمثلت العبارات الاحتجاجية المكتوبة على جسد الممثلة في الاعتراض على عدم موافقة الحكومة على السماح بفتح دور العرض السينمائي، وتوقف جميع الأنشطة الثقافية في ظل استمرار جائحة كورونا.
وعلق العديد من المشاهير الذين صعدوا على خشبة المسرح، حول الوضع الحالي للصناعة في فرنسا، وتضرر العاملين من الإغلاق دون حصولهم على أية إغاثة حكومية، وعدم وجود خطة في الأفق لفتح دور السينما بعد إغلاقها منذ خريف 2020.
وحضر الحفل جميع المرشحين للجوائز، حيث أجريت لهم فحوص مسبقة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ووصل عددهم إلى 150 شخصا، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية.
وشهد الحفل إخفاقا كبيرا لفيلم "صيف 85" أو " Ete 85"، للمخرج فرانسوا أوزون، الذي كان مرشحا لنيل 12 جائزة، ولم يحصل على أي واحدة منها.
وتصنف جوائز سيزار على أنها التكريمات المكافئة للأوسكار في فرنسا، وأقيم حفلها السنوي على مسرح الأولمبيا الشهير بباريس، وذلك للأعمال التي عرضت خلال عام 2020 فقط.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز سيزار 2021:
أفضل فيلم
Adieu Les Cons
أفضل مخرج
ألبرت دوبونتيل عن Adieu Les Cons
أفضل ممثلة
لوري كلامي عن Antoinette Dans Les Cévennes
أفضل ممثل
سامي بو عجيلة عن Un Fils
أفضل فيلم أجنبي
Another Round لتوماس فنتربيرج
أفضل ممثلة مساعدة
إيميلي دوكين عن Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait
أفضل ممثل مساعد
نيكولا مارييه عن Adieu Les Cons
أفضل مونتاج
Adolescentes
أفضل موسيقى أصلية
La Nuit Venue
أفضل سيناريو معدل
La Fille Au Bracelet
أفضل سيناريو أصلي
Adieu Les Cons
أفضل تصميم أزياء
La Bonne Epouse
أفضل صوت
Adolescentes
أفضل تصوير سينمائي
Adieu Les Cons
أفضل وثائقي
Adolescentes
أفضل رسوم متحركة
Josep
أفضل رسوم متحركة قصير
L’Heure De L’Ours
أفضل تصميم إنتاج
Adieu Les Cons
أفضل فيلم قصير
Qu’Importe Si Les Bêtes Meurent
أفضل فيلم كعمل أول
Two Of Us
أفضل ممثل صاعد
جان باسكال زادي عن Tout Simplement Noir
أفضل ممثلة صاعدة
فتحية يوسف عن Cuties