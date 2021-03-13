اكتشف إصابتك بـ كورونا من 3 علامات على لسانك

كشفت دراسة جديدة عن علامات تشير لإصابتك بكورونا وتظهر على اللسان.





ووفقا لموقع "timesofindia"، نستعرض علامات كورونا التي تظهر على اللسان.





1- النتوءات





إذا كنت تعاني من عدوى نشطة في الجسم، فإن إحدى العلامات المؤلمة التي قد تواجهها تشمل الآفات والنتوءات على اللسان واللثة، وفي بعض الحالات يمكن أن يعاني المرضى أيضًا من تقرحات رهيبة على سطح اللسان.





2- جفاف الفم





عادة ما تكون المعاناة من جفاف الفم (أو اللسان) علامة على أن فمك يواجه صعوبة في أداء وظيفته الأساسية، وهي اللعاب، وفي بعض الأحيان يمكن أن يحدث جفاف الفم أيضًا إذا كنت تعاني من عدوى فيروسية أو احتمالية اشتعال المناعة الذاتية.





3- عسر التذوق





يعد عسر الذوق أو ضعف براعم الذوق إحساسًا شائعًا يعاني منه مرضى كورونا ، والذي قد يستغرق أحيانًا ما يصل إلى أسابيع للعودة إلى طبيعته تمامًا.





4- تغيير لون اللسان





من أكثر العلامات ظهورا على اللسان غير الصحي التغيير الواضح في لون اللسان، ومن المفترض أن يكون اللسان السليم ورديًا، يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية والحساسية والالتهاب كتلًا كبيرة وصدمات وتغيرًا في اللون والملمس الذي ستعتاد على رؤيته، قد يرى المرضى أحيانًا أيضًا بقعًا على اللسان قد تبدو بيضاء أو سوداء أو داكنة اللون.