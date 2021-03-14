باحثون يكشفون عن معلم سياحي أقدم من الأهرامات.. تفاصيل

الأهرامات أولًا أم "ستونهنج".. يشغل هذا السؤال عقول الخبراء وعلماء الآثار حاليًا، حتى وقع العلماء في حيرة شديدة حول حقيقة معلم "ستونهنج" الذي بُني في العصر البرونزي في بريطانيا، ووقت بناء سبق بناء أهرامات الجيزة أم لا؟





اتخذت قصة "ستونهنج" منعطفًا دراماتيكيًا الشهر الماضي بعد أن اكتشف الباحثون بقايا في تلال بيمبروكشاير بجنوب غرب ويلز، و سرعان ما أثبت اكتشافه أنه واحد من أكبر وأقدم الدوائر الحجرية في بريطانيا، والتي يعتقد بأنه أحد اللبنات الأصلية لستونهنج.





ويعتقد الخبراء أن الأحجار ربما تم تفكيكها وإعادة بنائها على بعد 150 ميلًا ، في "سالزبوري بلين" في ويلتشير ، حيث يقام المعلم حاليًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





تم استكشاف عمر الهيكل خلال الفيلم الوثائقي التابع لـ National Geographic ، "من بنى ستونهنج؟"، وتوصلوا خلال الفيلم إلى أن ستونهنج أقدم بكثير من الإمبراطورية الرومانية، كما أشار الفيلم الوثائقي أن "المرحلة الأولى لـ ستونهنج سبقت أهرامات مصر العظيمة".





كان أول حدث رئيسي معروف في ستونهنج هو بناء خندق دائري مع ضفة داخلية وخارجية ، تم بناؤه في حوالي 3000 قبل الميلاد، وكانت تحيط بمساحة قطرها حوالي 100 متر ولها مدخلين ، الشكل المبكر لنصب هينجي وبدايات ما أصبح أحد أعظم الألغاز في العالم.





وقد أجري عدد من الاختبارات في الموقع لتحديد إطار زمني ، ويشير الناس إلى أن الهيكل كان من عمل البريطانيين القدماء ، الذين وصفتهم ناشيونال جيوغرافيك بأنهم "أناس بدائيون وغير معروفين".





وتطرق الفيلم إلى أنه على ما يبدو أنه من غير المعقول أن تكون بريطانيا قبل 4500 عام تقترب من نهاية العصر الحجري ، وتنتقل إلى العصر البرونزي، حيث كان الناس حينئذٍ من مزارعي الكفاف ، وهم غير متطورين تقنيًا وبدأوا للتو في فهم كيفية التعامل مع المعادن.





لقد استعصت الحقيقة على الباحثين لعقود من الزمن ، أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من نقل وبناء مثل هذا الإنجاز الهندسي.