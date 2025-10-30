مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي

لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم بعدما ضرب إعصار "ميليسا" منطقة البحر الكاريبي، مما تسبب أيضا في حدوث دمار واسع النطاق.



وأفاد الصليب الأحمر - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس - بأن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذا الإعصار يعد "كارثة غير مسبوقة".. وقد ضرب إعصار "ميليسا حتى الآن كلا من جامايكا وهاييتي وجمهورية الدومينيكان وكوبا.



وأضافت القناة، أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في جامايكا جراء إعصار "ميليسا"، بينما توفي آخر في جمهورية الدومينيكان و25 شخصا في هاييتي.. مشيرة إلى أن عدة دول تعهدت بتقديم مساعدات للدول المتضررة جراء الإعصار من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة .. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر.

