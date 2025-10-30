قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي
تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور
روسيا تعلن تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل
الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر
الصحافة الأمريكية : ترامب خسر الحرب التجارية أمام الصين
الرئيس الصيني: نقدر للغاية دور الرئيس الأمريكي في إنهاء الحرب بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي
أ ش أ

أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والشركاء المعنيين؛ لتحقيق حماية شاملة للطفل المصري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من المبادرات الوطنية والبرامج التوعوية لتعزيز ثقافة حقوق الطفل وتمكينه من المشاركة الإيجابية في المجتمع.


وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.


جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، اليوم /الخميس/ بحضور الأعضاء والأمين العام؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال حماية وتنمية الطفولة.


وأشادت السنباطي، بمجهودات أعضاء مجلس الإدارة المبذولة لخدمة قضايا الطفولة والأمومة خلال الفترة الماضية، كما تابعت الاستعدادات الخاصة بفعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر 2025، إلى جانب مراجعة التحضيرات النهائية لاحتفالية اليوم العالمي للطفل، التي يحرص المجلس على تنظيمها سنويًا من خلال فعاليات توعوية وتثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم.


كما استعرضت رئيسة المجلس أهم الجهود والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي تمت بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الوطنيين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل، وبناء جيل واعٍ يتمتع بالحماية والتمكين الكامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.


وناقشت السنباطي، عددا من بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة؛ بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الفاعلة في مجالات حماية الأطفال، ودعم مشاركتهم، وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع لبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل المصري.

