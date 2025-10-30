القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية

أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والشركاء المعنيين؛ لتحقيق حماية شاملة للطفل المصري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من المبادرات الوطنية والبرامج التوعوية لتعزيز ثقافة حقوق الطفل وتمكينه من المشاركة الإيجابية في المجتمع.



وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، اليوم /الخميس/ بحضور الأعضاء والأمين العام؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال حماية وتنمية الطفولة.



وأشادت السنباطي، بمجهودات أعضاء مجلس الإدارة المبذولة لخدمة قضايا الطفولة والأمومة خلال الفترة الماضية، كما تابعت الاستعدادات الخاصة بفعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر 2025، إلى جانب مراجعة التحضيرات النهائية لاحتفالية اليوم العالمي للطفل، التي يحرص المجلس على تنظيمها سنويًا من خلال فعاليات توعوية وتثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم.



كما استعرضت رئيسة المجلس أهم الجهود والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي تمت بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الوطنيين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل، وبناء جيل واعٍ يتمتع بالحماية والتمكين الكامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



وناقشت السنباطي، عددا من بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة؛ بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الفاعلة في مجالات حماية الأطفال، ودعم مشاركتهم، وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع لبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل المصري.