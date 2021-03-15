من بينها تعزيز جهاز المناعة.. فوائد صحية مذهلة لتناول الحرنكش

يعتبر الحرنكش يعتبر من الفاكهة المفيدة للجسم،ويمكنك تناولها نيئة أو مطبوخة أو على شكل مربى أو جيلي، ويتميز الحرنكش بأنه مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى.





وفي هذا السياق كشف موقع webmd، عن بعض الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عن تناول الحرنكش كان أهمها...





-تعزيز جهاز المناعة

يحتوي كوب واحد من الحرنكش على أكثر من 50٪ من القيمة اليومية (DV) من فيتامين سي، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة لحماية جسمك من أضرار الجذور الحرة وتعزيز جهاز المناعة لديك، كما أنه يلعب دورًا في تكوين الكولاجين الذي يعزز التئام الجروح، بالإضافة إلى ذلك يعزز فيتامين سي العناصر الغذائية الأخرى، و يساعد جسمك على امتصاص الحديد وإنتاج مضادات الأكسدة الأخرى ، مثل فيتامين إي.





- مضاد للالتهابات ومحاربة السرطان

يحتوي الحرنكش على منشطات تسمى withanolides، يمكن أن تساعد في مكافحة الأمراض الالتهابية ، مثل التهاب المفاصل والذئبة ومرض التهاب الأمعاء (IBD).

قد تلعب هذه المنشطات أيضًا دورًا في الوقاية من السرطان وعلاجه، يدرس الباحثون استخدام withanolides لاستهداف وقتل خلايا سرطانية معينة.





-صحة العظام

يمكن أن يساعدك تناول فاكهة الحرنكش على تلبية احتياجاتك اليومية من الكالسيوم، يعرف معظم الناس أن الكالسيوم ضروري لبناء كتلة العظام والحفاظ عليها ومع ذلك ، يلعب الكالسيوم أيضًا دورًا كبيرًا في وظائف الجسم مثل:

تقلص العضلات

تنظيم ضربات القلب

إنتاج الهرمونات

دعم صحة الأوعية الدموية





-صحة الجهاز الهضمي

المحتوى العالي من البكتين في فاكهة الحرنكش يجعلها مثالية لصنع المربى والجيلي ، لكن البكتين هو أيضًا مصدر جيد للألياف، تساعد الألياف الغذائية في نقل الطعام عبر الأمعاء الغليظة (القولون) لمنع الإمساك، كما أنه يمتص الماء في البراز ليجعله أكثر ليونة ويسهل مروره عبر الجهاز الهضمي.



