ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | تفاصيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:11 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1735.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1735.90 دولار.

وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث لدى "نيرمال بانج كوموديتيز" في مومباي: "في الوقت الراهن، يربح الذهب بدعم نزول العائدات واستغلال المستثمرين الفرصة لشراء الذهب بأسعار لا تزال منخفضة، مراهنين على أوجه ضبابية على المدى الطويل مثل تراجع أسعار الفائدة وزيادة التضخم".

ومن المرجح أن تشير توقعات صناع السياسات في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتقدم بأسرع وتيرة في عشر سنوات في 2021، وذلك مع تسارع نشاط التطعيم بلقاحات فيروس كورونا وتوزيع حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار على الأسر.

ونزلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة التي سجلت 26.27 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 1220.21 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2399.12 دولار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير فى أسعار الذهب وارتفاع الدولار

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

أسعار الذهب تسجل انخفاضا أسبوعيا وشهريا.. تفاصيل

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم وضعف الدولار

انهيار أسعار الذهب.. أقل مستوى للمعدن النفيس في 8 أشهر

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. محدش عملك إلا إعلام بلدك.. قنبلة محمد رمضان تصل لعمرو أديب

عوالق ترابية.. تحذير من الأرصاد السعودية للمواطنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021

القميص الأسطوري.. جالاتا سراي يكافئ مصطفى محمد مع بداية الموسم الجديد

بسبب استفزازتها في المنطقة.. رسالة قلقة من الناتو بشأن تركيا

بعد خلافه مع شقيق ياسمين عبد العزيز .. أحمد العوضي يكشف عن قوة المنافسة في دراما رمضان 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح في محل عمله

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور