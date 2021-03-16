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رياضة

ريال مدريد ضد أتلانتا.. راموس يقتل المباراة بتسجيل الهدف الثاني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أحرز ريال مدريد الهدف الثاني في شباك أتلانتا في المباراة التي تجمعهما، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.


جاء الهدف من ركلة جزاء سددها سيرجيو راموس بنجاح في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.


كان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 34 من عمر المباراة.


وبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: كورتوا


خط الدفاع: فاسكيز -  ناتشو -  راموس - فاران - ميندي  .


خط الوسط: مودريتش - فالفيردي -كروس.


خط الهجوم: فينيسيوس جورنيور - كريم بنزيما.


يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتلانتا بهدف دون رد، سجله ميندي.


وبذلك يحتاج أتلانتا إلى تسجيل 4 أهداف في شباك ريال مدريد من أجل التأهل.
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