محافظ جنوب سيناء للجنة الإدارة المحلية: المحافظة تسير بخطي ثابتة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية متطورة

قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية متطورة، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، مشيدًا بتعاون كافة الجهات التنفيذية والتشريعية في خدمة أبناء جنوب سيناء.

جاءت تصريحات المحافظ في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والتنموية. رافق اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، والتي تضم في عضويتها عددًا من نواب البرلمان وهم النائبان الوكيلان محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمين سر اللجنة عمرو درويش، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب المحافظة النائب سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافى بالإضافة لمسئولي الملفات المختلفة بالمحافظة

وخلال الجولة، تفقد الوفد محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف م³/يوم، والمملوكة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويتم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أشاد أعضاء اللجنة بجودة التنفيذ وأهمية المشروع في دعم الأمن المائي بمدينة شرم الشيخ.

كما تفقدت اللجنة توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بشرم الشيخ بطاقة استيعابية 7.5 ألف م³/يوم، والمملوكة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويجري تنفيذها بواسطة شركة دلتا للمشروعات الهندسية، حيث استمع الوفد لشرح تفصيلي عن مراحل المعالجة والتقنيات المستخدمة في تحسين كفاءة المحطة.

وشملت الجولة كذلك زيارة بحيرات الأكسدة ونقطة مشاهدة الطيور، حيث تم استعراض جهود المحافظة في الحفاظ على التوازن البيئي والسياحة البيئية بالمنطقة، إلى جانب تفقد محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية "جيلا وانتو" والتي تعد نموذجًا لتوظيف مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة في دعم التنمية السياحية والمجتمعية بالمدينة.

وزار الوفد قرية التراث بشرم الشيخ، حيث أشاد المحافظ وأعضاء اللجنة البرلمانية بما تضمه القرية من معروضات تراثية تمثل هوية وتاريخ جنوب سيناء، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرات للحفاظ على التراث السيناوي ونقله للأجيال القادمة.

وفي لفتة إنسانية، أطلق اللواء دكتور خالد مبارك بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية حملة "قوافل الخير" تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري، لتوفير الدعم والمساعدات للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة، في إطار التكامل بين العمل التنفيذي والمجتمعي لخدمة المواطنين.

وكان استقبل محافظ جنوب سيناء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال زيارتهم لمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار خطة اللجنة لمتابعة مستوى الخدمات والتنمية بالمحافظات، وتعزيز التواصل مع السلطات المحلية.

ورافق المحافظ الوفد البرلماني في جولة موسعة داخل مرافق مجلس المدينة، شملت المركز التكنولوجي، مركز خدمات مصر، قاعة الاجتماعات، وعدداً من الأروقة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل الشبكة الوطنية الطوارىء والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومركز خدمات مصر حيث اطّلعوا على طبيعة العمل ومستوى الأداء اليومي.

وشارك في الزيارة النائبان الوكيلان محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمين سر اللجنة عمرو درويش، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب المحافظة: سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، سليمان عطيوي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش ومحمد شعبان.

وعقد المحافظ لقاءً موسعاً مع أعضاء اللجنة ونواب المحافظة، رحّب خلاله بالوفد البرلماني، واستعرض الاستراتيجية التنموية المتكاملة للمحافظة، المعتمدة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2024، والتي تضمنت تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة:

1. القطاع السياحي: ويشمل شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة.

2. القطاع الثقافي والتراثي والبيئي والسياحة العلاجية: ويضم الطور وسانت كاترين.

3. القطاع التعديني: ويشمل أبو زنيمة وأبو رديس كمناطق صناعية وتعدينية.

4. القطاع التجاري واللوجستي: ويضم نويبع وطابا كمراكز للتجارة الدولية.

5. قطاع رأس سدر: كمنطقة للسياحة الداخلية والصناعات البيئية وبوابة شمالية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التقسيم يحقق تنمية متوازنة وشاملة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، لافتاً إلى حصول المحافظة مؤخراً على عدد من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة ECLE العالمية في مجال الاستدامة والإدارة المحلية الذكية.

كما استعرض المحافظ أبرز الفعاليات الكبرى التي نُظمت على مدار العام الماضي لدعم الترويج السياحي، وعلى رأسها مهرجان الهجن الدولي، الذي يعكس التراث البدوي الأصيل، وسباق السيارات الرياضية الدولي الذي استضافته شرم الشيخ بمشاركة عالمية، مؤكداً أن تلك الفعاليات تسهم في تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية فريدة.

من جانبه، أعرب النائب أحمد السجيني عن سعادته بالتواجد في أرض الفيروز مشيداً بمدينة شرم الشيخ باعتبارها نموذجاً مضيئاً للتنمية المتكاملة والإدارة المحلية الواعية، التي تعكس جهود الدولة في دعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

ووجّه السجيني الشكر لمحافظ جنوب سيناء على ما لمسه النواب من استعداد وتنظيم متميز للزيارة، مؤكداً حرص اللجنة على تنفيذ زيارات ميدانية متواصلة للمحافظات، ليس فقط في إطار الدور الرقابي، وإنما أيضاً لتعزيز الشراكة مع السلطة التنفيذية، والاطلاع على مستوى الخدمات والبنية التحتية، والتفاعل مع الرؤى المحلية لتحقيق تنمية مستدامة.

وأضاف رئيس اللجنة أن لجنة الإدارة المحلية تتابع عن كثب تنفيذ السياسات والتشريعات المرتبطة بالمحليات، وتعمل على تقديم توصيات واقعية تنطلق من خصوصية كل منطقة، في إطار الحرص على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وأكد السجيني أن اللجنة تحرص خلال هذه الزيارات على رصد الملاحظات، والانخراط في حوارات مباشرة مع القيادات التنفيذية، والاستماع إلى رؤى المحافظات واحتياجاتها، بما يسهم في دعم المشروعات ذات الأولوية وتحقيق التكامل بين مختلف السلطات لخدمة المواطنين.

وفي ختام الجولة، قام اللواء دكتور خالد مبارك بتسليم درع المحافظة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقديراً لجهوده في دعم العمل المحلي والتشريعي، كما قدّم عملات تذكارية بشعار المحافظة لأعضاء اللجنة، في لفتة رمزية تعكس روح التقدير والتعاون.

ووجّه المحافظ خلال مراسم التكريم، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة ونواب جنوب سيناء، مؤكداً حرصه على استمرار التنسيق التام مع ممثلي الشعب، والعمل المشترك لدعم المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مدن وقطاعات المحافظة.