خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل 6 وفيات فقط بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة السورية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي للفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي ان إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد ارتفعت الي 16656.





كما رصدت الصحة السورية تعافي 83 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 11141.



