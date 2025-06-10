بعد ضجة زفاف شاب.. هل يستطيع المصاب بمتلازمة داون الزواج وكم سنة يعيش؟

أثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، ليبدأ جميع رواد السوشيال ميديا فى تداول الفيديو وإلقاء الكثير من التساؤلات التي احتاجت تريند جوجل وهي تشمل الآتي :

هل يجوز زواج المصابين ب متلازمة داون ؟

؟ هل المصابين بمتلازمة داون يتزوجون؟

هل زواج الأقارب له علاقة بمتلازمة داون؟

كم سنة يعيش المصاب بمتلازمة داون؟

يجب على هذه التساؤلات أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية محمد هاني فى تصريحات خاصة لصدي البلد، من خلال السطور التالية:

هل يجوز زواج المصابين بمتلازمة داون؟

قال أخصائي الصحة النفسية أن الزواج حق إنساني، ويجوز شرعًا وقانونًا للمصابين بمتلازمة داون طالما كانت لديهم الأهلية العقلية والاجتماعية لاتخاذ القرار.

في الفقه الإسلامي، لا يُمنع الزواج إلا في حالة انعدام التمييز العقلي الكلي، وبحسب ما ذكره الأطباء النفسيين، فإن بعض المصابين بالمتلازمة يتمتعون بدرجات من الذكاء الاجتماعي والعاطفي تسمح لهم بتكوين علاقات، والعيش في زواج ناجح إذا توافرت الرعاية والدعم الأسري والمجتمعي،دون خطر على من حولهم.

هل المصابون بمتلازمة داون يتزوجون فعلاً؟

نعم بعض المصابين بمتلازمة داون يتزوجون فعلا، فقد هناك حالات موثقة حول العالم لزواج مصابين بمتلازمة داون، خصوصًا في الدول التي توفر الدعم الاجتماعي والتأهيل الأسري، بعضهم يعيش علاقات ناجحة ومستقرة، رغم التحديات.

لكن الأهم من "الزواج" هو عدم استغلال مشاعر المصاب من أجل الشفقة أو الترويج على السوشيال ميديا من أجل كسب المشاهدات .

هل زواج الأقارب له علاقة بمتلازمة داون؟

زواج الأقارب ليس سببا مباشرا لمتلازمة داون، وإنما تزداد فرص الإصابة عند زواج الأقارب فقط إذا كان أحدهم يحمل خلل وراثي معين.

السبب الأساسي لمتلازمة داون هو وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21، وغالبًا ما تحدث بشكل عشوائي خلال تكوين البويضة أو الحيوان المنوي، وليس بسبب الوراثة.

ومع ذلك، في حالة وجود تاريخ عائلي لأمراض جينية أو إنجاب طفل سابق بمتلازمة داون، يُنصح باللجوء إلى استشارة وراثية قبل الزواج، خصوصًا في حال زواج الأقارب.

كم سنة يعيش المصاب بمتلازمة داون؟

قديماً، كان متوسط عمر المصاب بمتلازمة داون لا يتجاوز 25 عامًا، بسبب نقص الرعاية الطبية، أما اليوم، فقد تطور الطب والدعم الصحي والنفسي بشكل كبير، مما جعل متوسط عمرهم يصل إلى 60 عامًا أو أكثر، خاصة عند الاهتمام بصحة القلب، والوزن، وإتباع نظام غذائي سليم.

بعض المصابين يكملون تعليمهم، ويمارسون أعمالاً بسيطة، بل ويعيشون حياة شبه مستقلة داخل مؤسسات دعم أو مع الأسرة، ويتمتعون بعلاقات عاطفية وإنسانية رائعة، كما أنهم يحتلون مراتب عالية ومتقدمة فى الأنشطة الرياضية ويجتازون الكثير من البطولات بنجاح كبير.

بعد زفاف شاب بمتلازمة داون.. هل يجوز الزواج وكم سنة يعيش؟

بعد زفاف شاب بمتلازمة داون.. هل يجوز الزواج وكم سنة يعيش؟

بعد زفاف شاب بمتلازمة داون.. هل يجوز الزواج وكم سنة يعيش؟