اذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة إليك طريقة عمل بيتزا منزلية بأقل التكاليف، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت:

المكونات (لـ 2-3 أشخاص):

للعجينة:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3/4 كوب ماء دافئ (تقريبًا)

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (أو معجون طماطم مخفف بماء)

رشة ملح + رشة سكر + رشة فلفل أسود + رشة زعتر (اختياري)

للوجه (حسب المتاح):

جبنة (مبشورة أو مثلثات نقطعها قطع صغيرة)

طماطم مقطعة شرائح

فلفل أخضر

زيتون (اختياري)

بصل (اختياري)

أي بقايا دجاج أو لانشون أو تونة (اختياري)

الطريقة:

1. تحضير العجينة:

اخلطي الخميرة مع السكر وربع كوب ماء دافئ واتركيها 10 دقائق لتتفاعل.

في وعاء، ضعي الدقيق والملح والزيت، ثم أضيفي مزيج الخميرة وباقي الماء تدريجياً حتى تتكون عجينة ناعمة.

اعجنيها 5-10 دقائق، ثم غطيها واتركيها تختمر حوالي 45 دقيقة – ساعة حتى يتضاعف حجمها.

2. تحضير الصلصة:

اخلطي صلصة الطماطم مع التوابل، ويمكنك تسخينها قليلًا على النار لتعزيز النكهة (اختياري).

3. تجهيز البيتزا:

افردي العجينة على صينية مدهونة بالزيت.

ضعي طبقة الصلصة.

أضيفي الخضار المقطع والجبنة، وأي مكونات متوفرة.

4. الخبز:

سخني الفرن مسبقاً على حرارة 200 مئوية.

اخبزي البيتزا 15-20 دقيقة حتى تتحمر العجينة وتذوب الجبنة.

نصائح للتوفير:

استخدمي أي نوع جبنة متاح، أو امزجي بين الجبنة العادية وجبنة مثلثات.

يمكن الاستغناء عن اللحوم والاكتفاء بالخضار.

اصنعي كمية كبيرة من العجينة واحتفظي بها في الثلاجة ليومين.