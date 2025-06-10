اذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة إليك طريقة عمل بيتزا منزلية بأقل التكاليف، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت:
المكونات (لـ 2-3 أشخاص):
للعجينة:
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1/2 ملعقة صغيرة سكر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3/4 كوب ماء دافئ (تقريبًا)
للصلصة:
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (أو معجون طماطم مخفف بماء)
رشة ملح + رشة سكر + رشة فلفل أسود + رشة زعتر (اختياري)
للوجه (حسب المتاح):
جبنة (مبشورة أو مثلثات نقطعها قطع صغيرة)
طماطم مقطعة شرائح
فلفل أخضر
زيتون (اختياري)
بصل (اختياري)
أي بقايا دجاج أو لانشون أو تونة (اختياري)
الطريقة:
1. تحضير العجينة:
اخلطي الخميرة مع السكر وربع كوب ماء دافئ واتركيها 10 دقائق لتتفاعل.
في وعاء، ضعي الدقيق والملح والزيت، ثم أضيفي مزيج الخميرة وباقي الماء تدريجياً حتى تتكون عجينة ناعمة.
اعجنيها 5-10 دقائق، ثم غطيها واتركيها تختمر حوالي 45 دقيقة – ساعة حتى يتضاعف حجمها.
2. تحضير الصلصة:
اخلطي صلصة الطماطم مع التوابل، ويمكنك تسخينها قليلًا على النار لتعزيز النكهة (اختياري).
3. تجهيز البيتزا:
افردي العجينة على صينية مدهونة بالزيت.
ضعي طبقة الصلصة.
أضيفي الخضار المقطع والجبنة، وأي مكونات متوفرة.
4. الخبز:
سخني الفرن مسبقاً على حرارة 200 مئوية.
اخبزي البيتزا 15-20 دقيقة حتى تتحمر العجينة وتذوب الجبنة.
نصائح للتوفير:
استخدمي أي نوع جبنة متاح، أو امزجي بين الجبنة العادية وجبنة مثلثات.
يمكن الاستغناء عن اللحوم والاكتفاء بالخضار.
اصنعي كمية كبيرة من العجينة واحتفظي بها في الثلاجة ليومين.