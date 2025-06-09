بيور وحلو .. طريقة عمل السجق في المنزل

يعد السجق من أشهر الأكلات الشعبية المتداولة في مصر وعدد كبير من الدول الأخرى.

وترجع شعبية السجق إلى سهولة استخدامه ومذاقه الشهي وقيمته الغذائية العالية ولكن للأسف بعض التجار يقومون بخلط مواد أخرى غير اللحم في حشوه .. فكيف تعديه في المنزل بطريقة شهية ومضمونة.

ونعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل السجق في المنزل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات السجق البيتي

كيلو من لحم الكتف

½ كيلو من لحم الفخذة

¼ كيلو لحم انتركوت به القليل من الدهون

بردقوش مطحون

روز مارى أو اكليل الجبل مطحون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل السجق في المنزل:

اغسلى الأمعاء جيدا واغسليها بالخل واحرصى على التخلص من أى دهون أو شوائب بها.



جففي الأمعاء جيدا وضعيها فى وعاء جديد به دقيق وخل واتركيها لمدة ربع ساعة.

اشطفي الأمعاء ثم ابدأى في غسلها بالملح وتصفيتها

نظفي لحمة حشوة السجق من أى شوائب مثل العروق و الأوتار ثم ضعي اللحمة في الكبة الكهربائية وافرميها جيدا .

ضيفي جميع التوابل على اللحمة وافرمهيهم جيدا.

ضعي الحشو في قمع مدهون بالزيت ثم استخدميه في إدخال اللحمة المفرومة في الأمعاء

احرصي على إخراج الهواء الزائد أثناء الحشو حتى لا تتسبب في افساد السجق.

غطي السجق فى كمية كبيرة من الملح الخشن لمدة يوم أو يوم ونصف وذلك حتى يجف تماما ثم علقيه في مكان مرتفع بعيدا عن التلوث والرطوبة والأتربة ثم يحفظ في أطباق فوم في الفريزر .