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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في أسبوع .. إنقاص الوزن بأسرع طريقة بعد عيد الأضحى

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
اسماء محمد

يرغب عدد كبير من الرجال والنساء في إنقاص الوزن بسرعة بعد عيد الأضحى بسبب تناول كمية كبيرة من الأكلات الشهية الغنية بالسعرات الحرارية.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نعرض أهم النصائح التي تساعد على إنقاص الوزن في أسبوع.

تنبيه يجب العلم أن إنقاص الوزن في وقت قصير يتطلب الصبر والانضباط مع إجراء تغييرات جذرية في النظام الغذائي وممارسة  الرياضة بانتظام لخسارة بضعة كيلوجرامات في الأسبوع الواحد.

خطوات إنقاص الوزن في أسبوع

واليكم أهم الخطوات الأساسية لتتمكن من إنقاص الوزن في أسبوع.

حدد هدفًا واقعيًا : حدد هدفًا قابلًا للتحقيق واجتهد في تحقيقه بدلًا من وضع هدف غير واقعي والقلق بشأنه وعلى سبيل المثال، "سأحاول خسارة 10 أرطال في أسبوع" هو هدف واقعي ولكنه خطير.

إنشاء تمرين خطة لسبعة أيام: اتباع نظام غذائي وحده لن يُجدي نفعًاثم ضع خطة تمارين رياضية يمكنك الالتزام بها لمدة سبعة أيام و أنشئ جدولًا للتمرين وحاول الالتزام به.

أضف تمارين مختلفة لكل يوم وحافظ على انتظامها وحاول إضافة مجموعة من الأنشطة عالية الكثافة إلى تمارينك الهوائية المنتظمة و على سبيل المثال، أثناء المشي ، اركض لمدة خمس دقائق، ثم واصل المشي مرة أخرى وهذا يحرق سعرات حرارية أكثر وتُعد الزومبا والتمارين الهوائية والسباحة خيارات جيدة لفقدان الوزن بسرعة .

التمارين الرياضية الشاقة

ضع خطة وجبات: حاول وضع خطة وجبات لسبعة أيام ويجب أن تتضمن الخطة وجبات مخصصة للإفطار والغداء والعشاء وقد يساعد ذلك على الالتزام بتناول طعام صحي وتجنب الأطعمة غير الصحية وأنشئ قائمة بعاداتك الغذائية.

تأمل في عاداتك الغذائية: أنشئ قائمة بعاداتك الغذائية التي قد تساهم في زيادة الوزن.

احتفظ بمذكرات طعام : لتدوين الأطعمة التي تتناولها على مدار اليوم وقد يساعدك هذا على تحديد الأطعمة أو العادات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

تخلّص من بعض عادات الأكل

تزيد بعض عادات الأكل من خطر الإفراط في تناول الطعام، لذا من الضروري تسليط الضوء عليها، ومن هذه العادات:
تناول الطعام بسرعة كبيرة
أكل الحلوى دائمًا
تخطي الوجبات
تناول الطعام عندما لا يكون جائعًا
تنظيف طبقك دائمًا
تناول الطعام أثناء الوقوف (قد يؤدي إلى تناول الطعام دون وعي)

التحكم في كمية الطعام

للسيطرة  على إغراء الإفراط في تناول الطعام، قدّم الطعام في طبق فردي بدلًا من وضعه في أطباق التقديم على المائدة و قد يُثنيك هذا عن الإفراط في تناول الطعام ويساعدك قياس الكميات على التحكم في كمية الطعام التي تتناولها يوميًا.

البروتين 

تناول نظام غذائي غني بالبروتين يساعد البروتين على بناء كتلة عضلية، مما يُعزز معدل الأيض ويُقلل من استهلاك السعرات الحرارية كما أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمنع زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن.

تناول البروتين

خفض الكربوهيدرات


الحد من تناول الكمية الإجمالية من الكربوهيدرات واستهلاك الأطعمة، مثل الشوفان والشعير والخضروات غير النشوية والمكسرات التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة .

الألياف القابلة للذوبان

للألياف تأثيرٌ مُكثّفٌ للوزن، وتُحفّز الشعور بالشبع المُبكّر، وبالتالي تمنع السمنة البطنية منها بذور الكتان، والأفوكادو، والبقوليات، والتوت الأسود غنيةٌ بالألياف القابلة للذوبان.
الحد من الدهون المشبعة: قم بالحد من كمية الدهون المشبعة، مثل منتجات الألبان كاملة الدسم، لتقييد تناول السعرات الحرارية.

تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية

الأطعمة والمشروبات السكرية تحتوي على نسبة عالية من السكر تحتوي السكريات المضافة على نسبة عالية من الفركتوز، مما قد يقلل من حرق الدهون لذا تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية، مثل الحلويات والكحك والزبادي المجمد والمشروبات الغازية ومشروبات القهوة المنكهة والشاي الحلو، يساعدك على فقدان الدهون.

حافظ على رطوبة جسمك


شرب الماء له فوائد عظيمة و غالبًا ما يُقلل شرب الماء من استهلاك السعرات الحرارية دون إضافة أي سكر مقارنة بالمشروبات المحلاة.

الماء

تحسين جودة النوم  

قد يؤدي النوم لأقل من 5 ساعات ليلاً إلى زيادة الوزن بحوالي 32 رطلاً وبالمثل، فإن النوم لأكثر من 8 ساعات يُحدث نفس التأثير.

الأشخاص الذين يعانون من  اضطرابات النوم  هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن، لذا فإن النوم لمدة 6-8 ساعات كافٍ لإنقاص الوزن.

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